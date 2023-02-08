Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından yabancı arama kurtarma ekiplerinin Türkiye'ye gelişleri devam ediyor. Son olarak Çin'den gelen ekip Adana'ya ulaştı.
Konuyla ilgili Çin Başkonsolosluğu tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, "Çin'den gelen 2 grup toplam 90 kişilik arama kurtarma ekibi, Adana Havalimanı'na ulaştı. Ekip zaman kaybetmeden afet bölgelerine giderek kurtarma çalışmalarına başlayacak. Bunun yanı sıra, 50 kişilik bir arama kurtarma ekibi daha bugün öğlen Çin'den Adana'ya ulaşacak" denildi.
Farklı ülkelerde yardımlar göndermeye devam ediyor. Bu kapsamda ABD'nin 161 kişilik arama kurtarma ekibi yola çıktı. Meksika, Macaristan, İtalya, Yunanistan gibi ülkelerde Türkiye'ye yardım gönderdiler.
Son Dakika › Güncel › Çin, deprem felaketi yaşayan Türkiye'ye 90 kişilik bir ekip gönderdi - Son Dakika