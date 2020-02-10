Çin'den gelen öğrenci hastalanınca gözlem altına alındı (2) - Son Dakika

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Çin'den gelen öğrenci hastalanınca gözlem altına alındı (2)
6 saat önce
SONUÇLARI NEGATİF ÇIKTIYüksek ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurunca 'koronovavirüs' şüphesiyle gözlem altına alınan 22 yaşındaki E.K.'nin Ankara'da yapılan laboratuvar analizi sonucu negatif çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 09:26 Kaynak: DHA
SONUÇLARI NEGATİF ÇIKTI
Yüksek ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurunca 'koronovavirüs' şüphesiyle gözlem altına alınan 22 yaşındaki E.K.'nin Ankara'da yapılan laboratuvar analizi sonucu negatif çıktı. İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, laboratuvar sonuçlarının negatif çıktığını belirterek, 'hastada koronavirüs'e rastlanılmadığını bildirdi. E.K.'nin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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