Çin'den gelen öğrenci hastalanınca gözlem altına alındı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çin'den gelen öğrenci hastalanınca gözlem altına alındı (2) - Son Dakika

Çin'den gelen öğrenci hastalanınca gözlem altına alındı (2)

6 saat önce

SONUÇLARI NEGATİF ÇIKTIYüksek ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurunca 'koronovavirüs' şüphesiyle gözlem altına alınan 22 yaşındaki E.K.'nin Ankara'da yapılan laboratuvar analizi sonucu negatif çıktı.

Çin'den gelen öğrenci hastalanınca gözlem altına alındı (2), System.String[]

SONUÇLARI NEGATİF ÇIKTI

Yüksek ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurunca 'koronovavirüs' şüphesiyle gözlem altına alınan 22 yaşındaki E.K.'nin Ankara'da yapılan laboratuvar analizi sonucu negatif çıktı. İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, laboratuvar sonuçlarının negatif çıktığını belirterek, 'hastada koronavirüs'e rastlanılmadığını bildirdi.  E.K.'nin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Mersin Üniversitesi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 09:26 Kaynak: DHA
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