Çin'den gelen öğrenci hastanede gözlem altına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çin'den gelen öğrenci hastanede gözlem altına alındı - Son Dakika

Çin'den gelen öğrenci hastanede gözlem altına alındı

6 saat önce

Mersin'de Çin'den gelen öğrenci, boğaz ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurunca gözlem altına alındı.

Çin'den gelen öğrenci hastanede gözlem altına alındı, System.String[]

Mersin'de Çin'den gelen öğrenci, boğaz ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurunca gözlem altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Çin'de öğrenim gören 22 yaşındaki E.K., dün boğaz ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu. Öğrencinin, 30 Ocak tarihinde Çin'den döndüğünü söylemesi üzerine, hastane yönetimi tedbir amaçlı gözlem altına aldı. Özel bir odada müşahede altına alınan öğrenci için 'viral enfeksiyon' tanısı konulurken, alınan numuneler tetkik için Sağlık Bakanlığı Referans Laboratuvarına gönderildi. - MERSİN

Çin Halk Cumhuriyeti, Mersin Üniversitesi, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 02:52 Kaynak: İHA
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