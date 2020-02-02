Çin'den gelen uçak uzmanlar tarafından arıtmaya tabi tutuldu - Son Dakika

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Çin'den gelen uçak uzmanlar tarafından arıtmaya tabi tutuldu
23 dakika önce
Çin'in Vuhan kentinde bulunan 42 kişiyi Türkiye'ye getiren A400M tipi kargo uçağı, KBRN uzmanları tarafından arıtma işlemine tabi tutuldu.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 07:35 Kaynak: İHA
Çin'in Vuhan kentinde bulunan 42 kişiyi Türkiye'ye getiren A400M tipi kargo uçağı, KBRN uzmanları tarafından arıtma işlemine tabi tutuldu.
Çin'in Vuhan kentinden bulunan 42 kişiyi Türkiye'ye getiren Türk Hava Kuvvetleri bağlısı A400M kargo uçağının içine ve dışına, Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) uzmanları tarafından detaylı şekilde arıtma işlemi uygulandı.
(İHA)
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