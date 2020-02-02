Çin'den gelen uçak uzmanlar tarafından arıtmaya tabi tutuldu - Son Dakika
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Çin'den gelen uçak uzmanlar tarafından arıtmaya tabi tutuldu

23 dakika önce

Çin'in Vuhan kentinde bulunan 42 kişiyi Türkiye'ye getiren A400M tipi kargo uçağı, KBRN uzmanları tarafından arıtma işlemine tabi tutuldu.

Çin'den gelen uçak uzmanlar tarafından arıtmaya tabi tutuldu, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde bulunan 42 kişiyi Türkiye'ye getiren A400M tipi kargo uçağı, KBRN uzmanları tarafından arıtma işlemine tabi tutuldu.

Çin'in Vuhan kentinden bulunan 42 kişiyi Türkiye'ye getiren Türk Hava Kuvvetleri bağlısı A400M kargo uçağının içine ve dışına, Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) uzmanları tarafından detaylı şekilde arıtma işlemi uygulandı.

(İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, Türk Hava Kuvvetleri, Türkiye, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 07:35 Kaynak: İHA
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