ÇİN'DEN GELEN UÇAKLARDA TERMAL KAMERALI KONTROL - Son Dakika
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ÇİN'DEN GELEN UÇAKLARDA TERMAL KAMERALI KONTROL

6 saat önce

İSTANBUL,DHA İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs nedeniyle Çin'den gelen üç ayrı uçağın yolcuları, bugün de termal kameralarla kontrol edildi.

ÇİN'DEN GELEN UÇAKLARDA TERMAL KAMERALI KONTROL, System.String[]

İSTANBUL,DHA

İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs nedeniyle Çin'den gelen üç ayrı uçağın yolcuları, bugün de termal kameralarla kontrol edildi.

Türk Hava Yolları (THY)'nın hızla yayılan koronavirüs salgını nedeniyle 9 Şubat'a kadar Çin'de 4 noktaya yapılacak seferleri karşılıklı olarak durdurduğunu açıkladığı saatlerde havada olan uçaklar, sabah saatlerinde İstanbul'a geldi. Şangay, Pekin ve Guangzho seferinin yolcuları, İstanbul Havalimanı'nda termal kameralı tarama uygulamasıyla sağlık personeli tarafından izlendi. Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluk ile karşılaşılmadı.

Görüntü Dökümü

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-Çin'den gelen yolcular

-Maske takanlar

- Termal kamera ile izlenmesi

-Yolcuların kamera önünden geçişi

-Genel ve detaylar


Çin Halk Cumhuriyeti, İstanbul, Termal, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:59 Kaynak: DHA
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