Çin'den gelen yolcular İstanbul'da termal kameralarla kontrol edildi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul Havalimanı'na bu ülkeden gelen tarifeli uçakların yolcuları, termal kameralarla kontrolden geçirildi.



Pekin, Guangzhou ile Şangay'dan hareket eden uçaklar, saat 06.00'dan itibaren havalimanına ulaştı.