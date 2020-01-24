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Çin'den gelen yolcular İstanbul'da termal kameralarla kontrol edildi
11 dakika önce
Çin'den gelen yolcular İstanbul'da termal kameralarla kontrol edildi
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul Havalimanı'na bu ülkeden gelen tarifeli uçakların yolcuları, termal kameralarla kontrolden geçirildi.
Pekin, Guangzhou ile Şangay'dan hareket eden uçaklar, saat 06.00'dan itibaren havalimanına ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 08:54
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