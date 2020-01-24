Çin'den gelen yolcular İstanbul'da termal kameralarla kontrol edildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Çin'den gelen yolcular İstanbul'da termal kameralarla kontrol edildi - Son Dakika Dünya

Çin'den gelen yolcular İstanbul'da termal kameralarla kontrol edildi

11 dakika önce

Çin'den gelen yolcular İstanbul'da termal kameralarla kontrol edildi

Çin'den gelen yolcular İstanbul'da termal kameralarla kontrol edildi, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul Havalimanı'na bu ülkeden gelen tarifeli uçakların yolcuları, termal kameralarla kontrolden geçirildi.


Pekin, Guangzhou ile Şangay'dan hareket eden uçaklar, saat 06.00'dan itibaren havalimanına ulaştı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, İstanbul, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 08:54 
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