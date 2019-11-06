Çin'den gelen yük treni tarihi geçiş için hareket saatini bekliyor
6 saat önce
Marmaray'dan geçerek tarihte İstanbul Boğazı'nı geçen ilk yük treni olacak Trans-Hazar Çin Demiryolu Ekspresi Chang'an Treni hareket saatini bekliyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 01:32 Kaynak: İHA
Marmaray'dan geçerek tarihte İstanbul Boğazı'nı geçen ilk yük treni olacak Trans-Hazar Çin Demiryolu Ekspresi Chang'an Treni hareket saatini bekliyor.
Çin'den hareket ederek Çekya'nın Prag şehrine gidecek ve Marmaray'dan geçerek tarihte İstanbul Boğazı'nı geçen ilk yük treni olacak Trans-Hazar Çin Demiryolu Ekspresi Chang'an Treni, Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nın raylarında hareket edeceği saati bekliyor. Chang'an Treni için saat 14.30'da Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın katılımıyla tören düzenlenecek. - ANKARA
Mansur Yavaş'tan öğrencilere bir müjde daha! Öğrenci kartında yaş sınırlaması kaldırıldı Çin'den Avrupa'ya giden tren Ankara'ya ulaştı Necati Özkan'dan Canan Kaftancıoğlu'nun sert sözlerine ilk yorum: Meselenin ne olduğunu bilmiyorum Ekonomi kötü diye yazar kasa fırlatan adam, yıllar sonra itiraf etti: Ecevit'i özledim