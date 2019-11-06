Çin'den gelen yük treni tarihi geçiş için hareket saatini bekliyor
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Marmaray'dan geçerek tarihte İstanbul Boğazı'nı geçen ilk yük treni olacak Trans-Hazar Çin Demiryolu Ekspresi Chang'an Treni hareket saatini bekliyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 02:15 Kaynak: İHA
Marmaray'dan geçerek tarihte İstanbul Boğazı'nı geçen ilk yük treni olacak Trans-Hazar Çin Demiryolu Ekspresi Chang'an Treni hareket saatini bekliyor.
Çin'den hareket ederek Çekya'nın Prag şehrine gidecek ve Marmaray'dan geçerek tarihte İstanbul Boğazı'nı geçen ilk yük treni olacak Trans-Hazar Çin Demiryolu Ekspresi Chang'an Treni, Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nın raylarında hareket edeceği saati bekliyor. Chang'an Treni için saat 14.30'da Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın katılımıyla tören düzenlenecek.
(Mevlüt Hasgül - Cem Geçim/İHA)
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