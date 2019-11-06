Son Dakika Haberleri: Çin'den gelen yük treni tarihi geçiş için hareket saatini bekliyor
Son Dakika Genel Çin'den gelen yük treni tarihi geçiş için hareket saatini bekliyor

Çin'den gelen yük treni tarihi geçiş için hareket saatini bekliyor

6 saat önce

Çin'den gelen yük treni tarihi geçiş için hareket saatini bekliyorANKARA - Marmaray'dan geçerek tarihte İstanbul Boğazı'nı geçen ilk yük treni olacak Trans-Hazar Çin Demiryolu Ekspresi Chang'an Treni hareket saatini bekliyor.

Çin'den gelen yük treni tarihi geçiş için hareket saatini bekliyor

ANKARA - Marmaray'dan geçerek tarihte İstanbul Boğazı'nı geçen ilk yük treni olacak Trans-Hazar Çin Demiryolu Ekspresi Chang'an Treni hareket saatini bekliyor.

Çin'den hareket ederek Çekya'nın Prag şehrine gidecek ve Marmaray'dan geçerek tarihte İstanbul Boğazı'nı geçen ilk yük treni olacak Trans-Hazar Çin Demiryolu Ekspresi Chang'an Treni, Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nın raylarında hareket edeceği saati bekliyor. Chang'an Treni için saat 14.30'da Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın katılımıyla tören düzenlenecek.

Çin'den gelen yük treni tarihi geçiş için hareket saatini bekliyor

Çin Halk Cumhuriyeti, İstanbul Boğazı, Marmaray, Ankara, Genel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 02:47 Kaynak: İHA
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