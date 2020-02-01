Çin'den gelenler için karantina başladı - Son Dakika
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Çin'den gelenler için karantina başladı

6 saat önce

Çin'in Vuhan kentinden tahliyeleri gerçekleştirerek Ankara'ya inen uçakta bulunan 42'si yolcu olmak üzere 62 kişinin tamamı Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

Çin'den gelenler için karantina başladı, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinden tahliyeleri gerçekleştirerek Ankara'ya inen uçakta bulunan 42'si yolcu olmak üzere 62 kişinin tamamı Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Karantina süreci başladı.


Aileleriyle birlikte 32'si Türk vatandaşı, 6'sı Azerbaycan, 3'ü Gürcistan ve 1'i de Arnavutluk vatandaşı olmak üzere 42 yolcu, askeri uçak ile Çin'in Vuhan kentinden tahliye edilerek Ankara'ya getirildi. Akşam saatlerinde Ankara'ya inen uçağın mürettebatı, teknik ekibi, sağlık personeli ve yolcuları dahil olmak üzere toplam 62 kişinin tamamı, 17 ambulans ile kendileri için hazırlanan Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. 17 ambulansın tamamı hastaneye girdi. Böylelikle taşıma ve sevk işlemleri tamamlanmış oldu.


Uçaktan inen yolcular, başka hasta bulunmayan Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 14 gün boyunca tek kişilik odalarda gözlem altında tutulacak. - ANKARA

Çin Halk Cumhuriyeti, Ankara, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:20 Kaynak: İHA
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