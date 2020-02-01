Çin'den gelenleri taşıyan 17 ambulansın tamamı hastaneye girdi. Hastane kapıları kapatıldı. - Son Dakika

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Çin'den gelenleri taşıyan 17 ambulansın tamamı hastaneye girdi. Hastane kapıları kapatıldı.
6 saat önce
Çin'den gelenleri taşıyan 17 ambulansın tamamı hastaneye girdi.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:14 Kaynak: İHA
Çin'den gelenleri taşıyan 17 ambulansın tamamı hastaneye girdi. Hastane kapıları kapatıldı. - ANKARA
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