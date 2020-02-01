Çin'den getirilecek 42 kişi, kapatılan hastanede karantinaya alınacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çin'den getirilecek 42 kişi, kapatılan hastanede karantinaya alınacak - Son Dakika

Çin'den getirilecek 42 kişi, kapatılan hastanede karantinaya alınacak

6 saat önce

Çin'den getirilecek 42 kişi, kapatılan hastanede karantinaya alınacak.

Çin'den getirilecek 42 kişi, kapatılan hastanede karantinaya alınacak

Çin'den getirilecek 42 kişi, kapatılan hastanede karantinaya alınacak

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 12:04 Kaynak: DHA
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