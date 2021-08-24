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Çin'den getirilen 1 milyon 200 bin liralık mal gümrükten çalındı, zanlı kamerada - Son Dakika

Çin'den getirilen 1 milyon 200 bin liralık mal gümrükten çalındı, zanlı kamerada

24.08.2021 09:33

Uluslararası ticaretle uğraşan ortakların, Çin'den getirdiği piyasa değeri 1 milyon 200 bin lira olan 1 kamyon porselen takımı Erenköy Gümrük Müdürlüğü'nden alındıktan sonra ortadan kayboldu.

Uluslararası ticaretle uğraşan ortakların, Çin'den getirdiği piyasa değeri 1 milyon 200 bin lira olan 1 kamyon porselen takımı Erenköy Gümrük Müdürlüğü'nden alındıktan sonra ortadan kayboldu. İddiaya göre sahte kamyon plakası, kimlik ve HES kodu kullanarak malları gümrükten alan şoför ise kameralara yansıdı. Malları çalınan şirketin ortaklarından Kamil Aksu, "Tahminimiz spotçulara veya 1 liracılara satabilirler. Bir kişinin yapacağı bir iş değil bu, bir ekip işi olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Uluslararası ticaretle uğraşan ortaklar Kamil Aksu ve Ümit Yıldırım akıl almaz bir dolandırıcılıkla karşı karşıya kaldı. Çin Halk Cumhuriyeti'nden 24 parça porselen takımından oluşan bir konteyner malı Türkiye'ye getiren ortaklar, Erenköy Gümrük Müdürlüğü'nde malların kendilerine ulaşmaları için işlemleri yaptırdı. İddiaya göre yaklaşık 3 hafta önce burada piyasa değeri 1 milyon 200 bin lira olan malı sahte kamyon plakası, kimlik ve HES kodu ile alan şoför, malı gümrükten çıkardıktan sonra kayıplara karıştı.

ŞOFÖRE ULAŞAMAYINCA DOLANDIRILDIKLARINI ANLADILAR

Malların kendisine ulaşmasını bekleyen ortaklar, şoförü aradıklarında zanlının aracın arıza yaptığını ve yolda olduğunu söylediğini belirtti. Ardından ise şoförün telefonuna ulaşılamadı, dolandırıldıklarını anlayan Aksu ve Yıldırım hemen emniyetin yolunu tuttu. Öte yandan zanlının gümrüğe geldiği ve işlemleri yaptırdığı o anlar kameraya yansıdı. Maske ve şapka taktığı görülen kişinin işlemleri yaptırmasının ardından gümrükten malları alarak uzaklaştığı öğrenildi.

"1 MİLYON 200 BİN GİBİ BİR RAKAMLA PİYASADA SATILACAK ÜRÜNLER"

Yaşananları anlatan porselen satan firmanın ortaklarından Kamil Aksu, "Çin Halk Cumhuriyeti'nden bir konteyner 24 parça porselen getirmiştik. Bütün işlemler tamamlandıktan sonra gümrükçümüzün vasıtasıyla nakliyat firmasına mallar teslim ediliyor. Nakliyat firmasının kiraladığı kamyon tamamen sahte plakalı, sahte bir şoförle birlikte ortadan kayboluyor. Normalde bize ulaşması gereken ürün 2 haftadır haber alamıyoruz. Bütün resmi kurumlara başvurduk. 1 milyon 200 bin gibi bir rakamla piyasada satılacak ürünler. Aracın plakasının iki kere değiştirilmesi, şoförün kimlik bilgileri, ehliyeti sahte hatta hatta HES kodunun bile sahte olduğunu bize teyit ettiler. Biz şoförü aradığımızda Kemerburgaz yolu üstünde tekerleğinin patladığını, "tekerleğimi değiştirip size 45 dakika içinde dönüş yapacağım" dedi. Akabinde biz tekrar aradığımızda telefon tamamen kapalı. Gümrükçü ve nakliyat firmamızı aradığında onlar da ulaşamadığını söyledi. Aynı istikamette bir araba çıkarttıklarını kamyonda herhangi bir sıkıntı var mı diye baktılar ama herhangi bir iz bulamadıkları için kamyonun çalındığını haber ettiler" şeklinde konuştu.

"TAHMİNİMİZ SPOTÇULARA VEYA 1 LİRACILARA SATABİLİRLER"

Mallarının bir an önce bulunarak kendisine teslim edilmesi ve yapanların cezasını çekmesi gerektiğini ifade eden Aksu, "Emniyete haber verdik, savcılığa başvuruda bulunduk. Bir kişinin yapacağı bir iş değil bu, bir ekip işi olduğunu düşünüyoruz. Günümüzde İstanbul gibi bir yerde koca bir kamyonun ortadan kaybolması biraz bizi düşündürüyor. Bütün sektörle ilgilenen Anadolu'da olsun Türkiye'nin geneline haber ettik. Tahminimiz spotçulara ve ya 1 liracılara satabilirler. Zannetmiyorum çok kolay satacaklarını çünkü ürünlerimizin hepsinin altında logosu var. Bone China dediğimiz en kaliteli yemek takımı 24 parça kullanılan en şık, modern temek takımıdır. Piyasa değeri bin 200 liraya satılırken belki bunu 100-200 liraya satabilirler. Böyle kaliteli bir malın 100-200 liraya satılması imkansız çünkü maliyeti bile 700-800 lirayı buluyor" dedi.

"AYNI YERDEN 3-5 KONTEYNERİN DAHA ÇALINDIĞINI BİZE İFADE ETTİLER"

Tüm kurallara uyarak getirdikleri malların böyle bir olayla ortadan kaybolmasından büyük üzüntü duyduklarını ifade eden firmanın bir başka ortağı Ümit Yıldırım, "Mevzuatlara harfiyen uyarak ülkemize getirdik. Gümrük vergilerini, ana tutarlarını ödedik. Ürünümüzü gümrükten çekerken Erenköy İhtisas Gümrüğü'nden depomuza gelmek üzere beklerken aracın nakliye tarafından sahte evraklarla ürünümüzün kaybolduğuna şahit olduk. Bu konuda bizi derinden üzdü. Maddi, manevi zararı var. Dünyada, ülkemizde pandemi sıkıntısının olduğu dönemde canımızı acıtıyor. Bu sıkıntı İnşallah çözülür, bizim ürünü sigorta yapmamız kırık hadisesine dayalıydı, çalıntı hadisesine dayalı değildi, o da bize bir tecrübe oldu. Sigorta da karşılamadı, Burada tam şaşılacak bir konu var, bunun hiçbir izahatı yok. Hatta aynı hafta içerisinde aynı yerden 3-5 konteynerin daha çalındığını bize ifade ettiler" ifadelerini kullandı.

(Hasibe Karadağ - Veysel Ensar Gökcegözog/İHA)

Çin'den getirilen 1 milyon 200 bin liralık mal gümrükten çalındı, zanlı kamerada
Çin'den getirilen 1 milyon 200 bin liralık mal gümrükten çalındı, zanlı kamerada
Çin'den getirilen 1 milyon 200 bin liralık mal gümrükten çalındı, zanlı kamerada
Çin'den getirilen 1 milyon 200 bin liralık mal gümrükten çalındı, zanlı kamerada
Çin'den getirilen 1 milyon 200 bin liralık mal gümrükten çalındı, zanlı kamerada
Çin'den getirilen 1 milyon 200 bin liralık mal gümrükten çalındı, zanlı kamerada
Çin'den getirilen 1 milyon 200 bin liralık mal gümrükten çalındı, zanlı kamerada
Çin'den getirilen 1 milyon 200 bin liralık mal gümrükten çalındı, zanlı kamerada
Çin'den getirilen 1 milyon 200 bin liralık mal gümrükten çalındı, zanlı kamerada
Çin'den getirilen 1 milyon 200 bin liralık mal gümrükten çalındı, zanlı kamerada
Çin'den getirilen 1 milyon 200 bin liralık mal gümrükten çalındı, zanlı kamerada
Çin'den getirilen 1 milyon 200 bin liralık mal gümrükten çalındı, zanlı kamerada
Çin'den getirilen 1 milyon 200 bin liralık mal gümrükten çalındı, zanlı kamerada

Çin Halk Cumhuriyeti, Kamil Aksu, Erenköy, Türkiye, Genel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çin'den getirilen 1 milyon 200 bin liralık mal gümrükten çalındı, zanlı kamerada - Son Dakika


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