Çin'den getirilen 5 binin üzerinde Covid-19 kaçak test kiti ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çin'den getirilen 5 binin üzerinde Covid-19 kaçak test kiti ele geçirildi - Son Dakika

Çin'den getirilen 5 binin üzerinde Covid-19 kaçak test kiti ele geçirildi

6 saat önce

İstanbul'da, Korona virüs ile mücadele kapsamında yürütülen bir operasyonda, Şişli'de Çin'den getirilip el altından kaçak olarak 18 dolara satışa çıkarılan 5 bin 575 adet Covid-19 test kiti ele geçirildi.

Çin'den getirilen 5 binin üzerinde Covid-19 kaçak test kiti ele geçirildi, System.String[]

İstanbul'da, Korona virüs ile mücadele kapsamında yürütülen bir operasyonda, Şişli'de Çin'den getirilip el altından kaçak olarak 18 dolara satışa çıkarılan 5 bin 575 adet Covid-19 test kiti ele geçirildi.


Alınan bilgilere göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, korona virüs pandemisine yönelik fahiş fiyat artışı, izinsiz üretim ve stokçuluk yapan firmalara yönelik çalışma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında Şişli'de bir tekstil atölyesinin deposunda Çin'den getirilerek 18 dolara izinsiz ve yetkisiz halde Covid-19 test kiti satıldığı bilgisini alan polis, Cumhuriyet Mahallesi Nakiye Elgün Sokak üzerinde bulunan söz konusu tekstil atölyesinin deposuna saat 15.00 sıralarında baskın düzenledi. Nöbetçi cumhuriyet savcılığınca yürütülen soruşturmada, baskın yapılan adreste 5 bin 575 adet Covid-19 test kiti (hızlı tanı kiti) ele geçirildi. İş yeri sahibi oldukları öğrenilen 2 kişi hakkında 1262 sayılı "İspançiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununa Muhalefet" suçlarından işlem yapıldı. Gözaltına alınan şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, İstanbul, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 02:31 Kaynak: İHA

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