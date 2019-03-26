Son Dakika Haberleri: Çin'den Golan Tepeleri Tepkisi

Çin'den Golan Tepeleri Tepkisi

51 dakika önce

Çin, ABD yönetiminin Golan Tepeleri'ni İsrail'in toprağı olarak resmen tanıma kararına tepki gösterdi.

Çin'den Golan Tepeleri Tepkisi, System.String[]
Çin, ABD yönetiminin Golan Tepeleri'ni İsrail'in toprağı olarak resmen tanıma kararına tepki gösterdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang bugün yaptığı açıklamada, "Çin, Golan Tepeleri'nin statüsünü değiştirecek her tür tek taraflı girişime karşıdır ve bölgede tansiyonun yükselmesini görmek istememektedir" dedi.

Uluslararası toplumun Golan Tepeleri'ni "işgal altında" olarak tanıdığını hatırlatan Çinli sözcü, BM Güvenlik Konseyi'nin de birçok kez İsrail'in bölgeden çekilmesini talep eden kararlar aldığının altını çizdi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün İsrail'in 1967 yılında işgal ettiği Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini resmen tanıyan başkanlık kararını imzaladı. - PEKİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 02:29 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Çin Halk Cumhuriyeti, Golan Tepeleri, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mısır Arabulucu Oldu Gazze'de Ateşkes Sağlandı ABD'den Güvenli Bölge Açıklaması: Suriye'de Yeni Bir Kandil Görmek İstemeyiz ABD'li Eski Asker İslam Merkezini Bombalamaya Hazırlanırken Müslüman Oldu Altını Olanlar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 15:20:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çin'den Golan Tepeleri Tepkisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]