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Çin'den gözaltındaki Avustralyalı yazarın eşine seyahat yasağı

58 dakika önce

Çin, gözaltında tutulan Çin doğumlu Avustralyalı yazar Yang Hengjun'un eşi Yuan Xiaoliang'a seyahat yasağı koydu.

Çin'den gözaltındaki Avustralyalı yazarın eşine seyahat yasağı, System.String[]
Çin, gözaltında tutulan Çin doğumlu Avustralyalı yazar Yang Hengjun'un eşi Yuan Xiaoliang'a seyahat yasağı koydu.

Çin'de Ocak ayından beri gözaltında tutulan Çin doğumlu Avustralyalı yazar Yang Hengjun'un eşi Yuan Xiaoliang'a seyahat yasağı getirildi. Avustralya'da sürekli ikameti bulunan Yuan Xiaoliang seyahat yasağı getirildikten sonra Çinli yetkililer tarafından soruşturmaya tabii tutuldu. Xiaoliang'a sadece seyahat yasağı konulduğu, gözaltına alınmadığı belirtildi.

Çin doğumlu 53 yaşındaki yazar Yang Hengjun, bu yıl başlarında gerçekleştirdiği New York uçuşundan sonra Guangzhou şehrinde gözaltına alınmıştı.

Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne yaptığı açıklamada, Avustralya'nın, Hengjun'un Çin'deki durumunu düzenli olarak gündeme getirdiğini söyledi. Payne, "Hengjun'un davasının adil, şeffaf bir şekilde ve süratle ele alınmasını talep ettik" dedi. Payne ayrıca, yazarın konsolosluğa erişiminin devam ettiğini ve avukatlarıyla derhal bağlantıya geçmesine izin verilmesini istediklerini söyleyerek, "Avustralya, Hengjun'un tutuklanmasının sebepleriyle ilgili açıklama istedi. Biz sadece siyasi görüşleri nedeniyle alıkonuluyorsa serbest bırakılması gerektiğini söyledik" açıklamasında bulundu.

Yazar Hengjun 2002 yılından beri Avustralya vatandaşı ve 18 Ocak'ta Guangzhou'ya gitmeden önce Columbia Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak çalıştığı New York'ta yaşıyordu. - PEKİN
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 01:09 Kaynak: İHA
Çin Halk Cumhuriyeti, Avustralya, New York, 3. Sayfa
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