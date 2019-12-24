Çin'den gümrük vergilerinde indirim - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Çin'den gümrük vergilerinde indirim - Son Dakika Ekonomi

Çin'den gümrük vergilerinde indirim

6 saat önce

Çin, ithal ürünlere yüz milyarlarca dolarlık gümrük indirimi getirmeye hazırlanıyor.

Çin'den gümrük vergilerinde indirim, System.String[]

Çin, ithal ürünlere yüz milyarlarca dolarlık gümrük indirimi getirmeye hazırlanıyor. Yılbaşında yürürlüğe girecek indirimler tüketim malları, ileri teknoloji ürünleri, ilaç ve dondurulmuş domuz etini kapsıyor. Çin Halk Cumhuriyeti, ithal ürünlerine gümrük vergilerinde 1 Ocak 2020'den itibaren yüz milyarlarca dolarlık indirim yapma kararı aldı.


İndirimler, tüketim malları, ileri teknoloji ürünleri, bilgisayar çipleri, astım ve diyabet ilaçları ile dondurulmuş domuz eti gibi 850 kalem ithal üründe geçerli olacak. Bloomberg ajansının hesaplamalarına göre gümrük indirimleri 389 milyar dolar hacmindeki ithalat ürünlerini kapsayacak.


Çin'de devlet idaresinin ve yürütme erkinin en üst organı olan ve hükümet işlevi gören Devlet Konseyi'nden yapılan açıklamada "Gümrük vergisi düzenlemesinin ithalat maliyetlerini azaltmaya ve Çin pazarının dışarı açılmasını daha yüksek bir seviyeye taşımaya yardımcı olacağı" belirtildi.


Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi konumundaki Çin'in vergi indirimi, ABD ile yaşanan ticaret savaşında varılan kısmi anlaşmayla bağlantılı olarak değerlendiriliyor. Çin yönetimi vergi indirimleriyle, ABD'nin eleştirilerinin aksine ekonomisini dışarıya açtığı tezini güçlendirmeyi hedefliyor. Pekin aynı zamanda ABD ile yapılan ticaret görüşmelerinde taahhüt edildiği üzere ABD'den ithalatı artırma hedefinin önünü açıyor.


Başkan Donald Trump'ın Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, Çin ile aralık ayı ortasında varılan kısmi anlaşma çerçevesinde Pekin yönetiminin ABD'den ithalatını iki yıl içinde 200 milyar dolar artırma taahhüdünde bulunduğunu açıklamıştı. Lighthizer, bu miktarın en az 40 milyar dolarlık bölümünün Başkan Trump'ın seçmen kitlesinde önemli yere sahip olan ABD'li çiftçilere yarayacağını bildirmişti.


ABD ile bir yılı aşkın süredir karşılıklı vergi zamlarıyla bir ticaret savaşı içinde bulunan Çin'de ekonomik büyüme, bu yıl yaklaşık yüzde 6 ile son otuz yılın en düşük seviyesine gerilemişti.


dpa,rtr/BK,EC


(c)


Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:13 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "ABD, İran'a uyguladığı yaptırımları sona erdirmek zorunda kalacak"
Rusya'dan ABD'nin TürkAkım ve Kuzey Akım-2'ye yaptırım uygulamasına sert tepki: Karşılıksız kalmaz Son dakika: Türkiye, ABD ve Rusya ile peş peşe kritik Libya görüşmeleri yaptı Son dakika: Trump, Türkiye yaptırımlarını önlemek için devreye girdi

Son Dakika Haberleri
04:08 Suudi Arabistan 1,36 milyar dolarlık tahvil ihraç etti - Son Dakika Ekonomi
00:21 Borsa 112.000 puanı geçti - Son Dakika Ekonomi
00:21 Akaryakıta çifte zam - Son Dakika Ekonomi
00:13 Çin'den gümrük vergilerinde indirim - Son Dakika Ekonomi
00:10 Google'ın yeni CEO'su Sundar Pichai'nin yıllık maaşı dudak uçuklattı - Son Dakika Ekonomi
23:01 Akaryakıta çifte zam! Benzin 7 liranın üstüne çıktı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 06:42:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çin'den gümrük vergilerinde indirim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]