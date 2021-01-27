Çin'den, Güney Kore'nin Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılması çabalarına destek - Son Dakika

Çin'den, Güney Kore'nin Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılması çabalarına destek

27.01.2021 12:39
Çin'den, Güney Kore'nin Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılması çabalarına destek, System.String[]

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Güney Kore'nin Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılması yönündeki çabalarını aktif şekilde desteklediklerini söyledi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Güney Kore'nin Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılması yönündeki çabalarını aktif şekilde desteklediklerini söyledi.

Yonhap ajansının haberine göre Şi, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile telefon görüşmesinde ikili ve bölgesel konulara ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Şi, Seul yönetiminin Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılması yönündeki çabalarını aktif şekilde desteklediğini ifade ederek, söz konusu çabaların her iki ülkenin çıkarlarıyla uyuştuğunu belirtti.

Kore Yarımadası'nın durumunu "genel olarak istikrarlı" şeklinde tanımlayan Şi, Güney Kore'nin, Kuzey Kore konusunda siyasi çözüm için rol oynadığına vurgu yaptı.

Şi, iki ülkenin "Trans-Pasifik Ortaklığı için Kapsamlı ve İlerlemeye Açık Anlaşma"sını (CPTPP) müzakere edebileceğini kaydederek, şartların oluşmasının hemen ardından Güney Kore'yi ziyaret etmek istediğinin altını çizdi.

Moon ise ülkesinin Çin ve Japonya'nın üçlü bir zirve oluşturarak birlikte çalışmayı umduğunu ve CPTPP'ye katılmayı aktif şekilde değerlendiklerini aktardı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 5-12 Ocak'ta Kore İşçi Partisi 8. Kongresi'nde, geliştirilmekte olan yüksek teknolojili silah sistemlerinin listesini açıklayarak nükleer silah deposunu güçlendirme tehdidinde bulunmuştu.

Kuzey Kore lideri, konuşmasında, ABD'nin Kuzey Kore'nin "ana düşmanı" olduğunu yinelemiş ve "ABD'de kim göreve gelirse, ülkenin temel yapısı ve düşmanca politikası asla değişmeyecek." demişti.

ABD ile yeni ilişkiler kurmanın, bu ülkenin düşmanca politikasını sürdürüp sürdürmemesine bağlı olduğunu ifade eden Kim, düşman güçler nükleer silahlarını kullanmayı düşünmedikçe, nükleer silah kullanmayacaklarını söylemişti.

Öte yandan, ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bugün Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ve Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha ile telefonda görüşmüştü.

Blinken, görüşmelerde ABD'nin Hint-Pasifik bölgesinde barış ve istikrarın muhafaza edilmesine olan bağlılığını dile getirmişti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Kuzey Kore, Güney Kore, Kore, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'den, Güney Kore'nin Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılması çabalarına destek - Son Dakika


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