Son Dakika Haberleri: Çin'den Hindistan ve Pakistan'a "Gerilimi Artırmayın" Çağrısı

Çin'den Hindistan ve Pakistan'a "Gerilimi Artırmayın" Çağrısı

1 saat önce

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Pakistan ve Hindistan arasındaki gerilime ilişkin "Çin, iki tarafın soğukkanlılığını sürdürmesini ve gerilimi artırmaktan kaçınmasını umuyor.

Çin'den Hindistan ve Pakistan'a
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Pakistan ve Hindistan arasındaki gerilime ilişkin "Çin, iki tarafın soğukkanlılığını sürdürmesini ve gerilimi artırmaktan kaçınmasını umuyor." dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Çin-Hindistan- Rusya Dışişleri Bakanları 16. ortak toplantısı için Cıciang eyaletinin Vucın kentine gelen Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj ile bir araya geldi.

Görüşmede Vang, ülkesinin terörün her şekline karşı çıktığını ve Güney Asya'daki gelişmeleri takip ettiklerini kaydederek, "Hindistan ve Pakistan'ın ortak dostu olarak Çin, iki tarafın, soğukkanlılığı sürdürmesini ve gerilimi artırmaktan kaçınmasını umuyor. İki tarafın diyalog yoluyla, olayların aslını araştırarak, bölgenin barışını ortaklaşa korumasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Hindistan Dışişleri Bakanı Swaraj ise uluslararası toplumun teröre karşı birlik ve iş birliğini savunduğunu belirterek, ilgili sorunların sorumluluk ve soğukkanlı bir tutumla ele alınacağını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:15 Kaynak: AA

Pakistan, Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Keşmir'de Tansiyon Yükseliyor... Hint Basını: Hint Savaş Uçağı Düştü, Pilotlar Öldü PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, Görevden Alındı

Pakistan, Tüm Hava Sahasını Kapatma Kararı Aldı Mansur Yavaş, Özhaseki'nin Afişlerinin Kendi Afişinin Üzerine Asılmasını Kabul Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 14:41:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çin'den Hindistan ve Pakistan'a "Gerilimi Artırmayın" Çağrısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]