Son Dakika Haberleri: Çin'den Hong Kong'a uyarı
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Çin'den Hong Kong'a uyarı

3 saat önce

Çin hükümetinin Hong Kong ve Macau İşleri Ofisi, Hong Kong'da aralıksız devam eden protestoların arkasında Çin karşıtı güçlerin olduğunu ifade ederek "Bunlar cezalandırılacak" açıklamasında bulundu.

Çin'den Hong Kong'a uyarı, System.String[]
Çin hükümetinin Hong Kong ve Macau İşleri Ofisi, Hong Kong'da aralıksız devam eden protestoların arkasında Çin karşıtı güçlerin olduğunu ifade ederek "Bunlar cezalandırılacak" açıklamasında bulundu.

Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlayan ancak bir süre sonra yerini yönetim karşıtı eylemlere bırakan gösteriler hız kesmeden devam ediyor. Çin hükümetinin Hong Kong ve Macau İşleri Ofisi tarafından protestolara ilişkin bugün yapılan açıklamada, "Tüm suçluları uyarıyoruz. Durumu yanlış değerlendirmeyin ve kısıtlamaları zayıflık olarak algılamayın" ifadelerini kullandı. Protestoların arkasında açıkça yüreklendirilen Çin karşıtı güçlerin olduğu ifade edilirken, "Bunların arkasında azılı suçlular ve kirli güçler bulunuyor. Günün sonunda bunlar cezalandırılacak" denildi.

Çin Dışişleri Bakanlığının Hong Kong'daki misyoneri ise kentin yönetiminin Çin'e bağlı olduğunu dile getirerek, Çin'in bütünlüğüne zarar verecek her harekete yanıt verileceğini söyledi. - HONG KONG
Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Politika

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:43 Kaynak: İHA
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