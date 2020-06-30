Çin'den Hong Kong'da kritik adım - Son Dakika

Çin'den Hong Kong'da kritik adım

Çin hükümeti, Hong Kong'da tartışmaları ve protestoları beraberinde getiren Ulusal Güvenlik Yasası'nı kabul etti.

Çin hükümeti, Hong Kong'da tartışmaları ve protestoları beraberinde getiren Ulusal Güvenlik Yasası'nı kabul etti.

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Çin'in Özel Yönetim Bölgesi Hong Kong'da binlerce kişinin sokaklara dökülmesine neden olan Ulusal Güvenlik Yasası, Ulusal Halk Kongresi'nde oylandı. Tepki çeken yasa oy birliğiyle kabul edildi. Merkezi hükümeti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemlerin yasaklanmasını öngören yasaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Çin tarafından detayların ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor. Hong Kong'un uzun vadede özerklik statüsüne zarar vereceği iddia edilen yasayla ayrılıkçılık, yıkıcılık ve dış güçlerle işbirliği yapmak suç haline getiriliyor.


Yasaya tepkiler


Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab, yasanın kabul edilmesine ilişkin "derin endişe" duyduklarını ifade ederek "Önemli adım" ifadesini kullandı.


Çin'in en üst düzey yasama organı olan Ulusal Halk Kongresi'nin (UHK) protestolara neden olan Ulusal Güvenlik Yasası'nı oy birliğiyle kabul etmesinin kamuoyuna yansımasının ardından Japonya'dan konuya dair ilk değerlendirme geldi. Bugün gazetecilere konuşan Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga, Hong Kong sakinlerinin ve uluslararası toplumun güçlü endişelerine rağmen kararın alınmasından üzüntü duyduklarını ifade etti. Japonya'nın Hong Kong'la olan ekonomik bağları ve ikili ilişkileri adına "tek ülke, iki sistem" prensibinin kendileri için büyük önem taşıdığının altını çizen Suga, Hong Kong'un özgür ve açık sistemini sürdürmesi ve demokratik bir çerçevede istikrarlı bir şekilde gelişmesi gerektiği konusundaki tutumlarında bir değişiklik olmadığını vurguladı. Ulusal Güvenlik Yasası'nın "tek ülke, iki sistem" prensibine olan uluslararası güveni zayıflattığını belirten Suga, Japonya'nın ilgili ülkelerle koordine şekilde konunun takipçisi olacağını da sözlerine ekledi. - PEKİN

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Japonya, Politika, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 13:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Çin'den Hong Kong'da kritik adım - Son Dakika

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