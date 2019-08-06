Çin'den Hong Kong eylemcilerine sert tepki: Ateşle oynamayın
1 saat önce
Hong Kong'da aylardır süren eylemlere karşı Çin'den sert tepki geldi. Sessizliğin zayıflık olarak yorumlanmaması gerektiğini belirten Pekin, göstericilere 'ateşle oynamamaları' uyarısında bulunuldu
Hong Kong
'da aylardır süren eylemlere karşı Çin'den sert tepki geldi. Sessizliğin zayıflık olarak yorumlanmaması gerektiğini belirten Pekin
, göstericilere 'ateşle oynamamaları' uyarısında bulundu.
Çin hükümetinin Hong Kong ve Macau İşleri Bürosu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Tüm suçluları uyarıyoruz: Durumu yanlış okumayın ve sessizliğimizi zayıflık olarak yorumlamayın." ifadelerine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 07:39
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