Son Dakika Haberleri: Çin'den Hong Kong eylemcilerine sert tepki: Ateşle oynamayın
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Çin'den Hong Kong eylemcilerine sert tepki: Ateşle oynamayın

1 saat önce

Hong Kong'da aylardır süren eylemlere karşı Çin'den sert tepki geldi. Sessizliğin zayıflık olarak yorumlanmaması gerektiğini belirten Pekin, göstericilere 'ateşle oynamamaları' uyarısında bulunuldu

Çin'den Hong Kong eylemcilerine sert tepki: Ateşle oynamayın, System.String[]
Hong Kong'da aylardır süren eylemlere karşı Çin'den sert tepki geldi. Sessizliğin zayıflık olarak yorumlanmaması gerektiğini belirten Pekin, göstericilere 'ateşle oynamamaları' uyarısında bulundu.

Çin hükümetinin Hong Kong ve Macau İşleri Bürosu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Tüm suçluları uyarıyoruz: Durumu yanlış okumayın ve sessizliğimizi zayıflık olarak yorumlamayın." ifadelerine yer verildi.
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Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Pekin, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 07:39 
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