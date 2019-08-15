Çin'den Hong Kong Havalimanı'ndaki olaylara 'terör' yorumu

Çin'in Hong Kong ve Makao İşleri Ofisi Sözcüsü Şü, "Bu tür teröre yakın eylemleri en güçlü şekilde kınadığımızı, yaralı iki ana kara vatandaşı ve Hong Kong polis memurlarına geçmiş olsun dileklerimizi ifade ediyoruz" dedi.

Çin'in Hong Kong ve Makao İşleri Ofisi Sözcüsü Şü, "Bu tür teröre yakın eylemleri en güçlü şekilde kınadığımızı, yaralı iki ana kara vatandaşı ve Hong Kong polis memurlarına geçmiş olsun dileklerimizi ifade ediyoruz" dedi.

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