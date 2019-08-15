Son Dakika Haberleri: Çin'den Hong Kong Havalimanı'ndaki olaylara 'terör' yorumu
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Çin'den Hong Kong Havalimanı'ndaki olaylara 'terör' yorumu

1 saat önce

Çin'in Hong Kong ve Makao İşleri Ofisi Sözcüsü Şü, "Bu tür teröre yakın eylemleri en güçlü şekilde kınadığımızı, yaralı iki ana kara vatandaşı ve Hong Kong polis memurlarına geçmiş olsun dileklerimizi ifade ediyoruz" dedi.

Çin'den Hong Kong Havalimanı'ndaki olaylara 'terör' yorumu, System.String[]
Çin'in Hong Kong ve Makao İşleri Ofisi Sözcüsü Şü, "Bu tür teröre yakın eylemleri en güçlü şekilde kınadığımızı, yaralı iki ana kara vatandaşı ve Hong Kong polis memurlarına geçmiş olsun dileklerimizi ifade ediyoruz" dedi.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:18 
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