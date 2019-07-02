Son Dakika Haberleri: Çin'den Hong Kong protestolarına kınama: Bu gizli bir başkaldırı
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Çin'den Hong Kong protestolarına kınama: Bu gizli bir başkaldırı

1 saat önce

Çin, Hong Kong'daki "şiddet içeren protestoları" kınayarak bunun şehrin yönetim biçimine karşı yapılmış "gizli bir başkaldırı" olduğunu savundu

Çin'den Hong Kong protestolarına kınama: Bu gizli bir başkaldırı, System.String[]
Çin, Hong Kong'daki "şiddet içeren protestoları" kınayarak bunun şehrin yönetim biçimine karşı yapılmış "gizli bir başkaldırı" olduğunu savundu.

Çin'in Hong Kong işlerine bakan ofisinden yapılan açıklama şehir meclisini basan yüzlerce protestocunun polis tarafından biber gazıyla dağıtılmasından saatler sonra geldi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 05:37 
Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Dünya
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