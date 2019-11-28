Çin'den Hong Kong tasarısını onaylayan ABD'ye tehdit

Çin yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hong Kong'daki protestoları destekleyen yasa tasarısını imzalaması üzerine ABD'yi sert karşı tedbirler alınabileceği konusunda uyardı.



ABD Başkanı Donald Trump, dün "Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası" adlı yasa tasarısını imzaladı. Trump'ın hamlesinin ardından Çin'den konuya ilişkin açıklama geldi.



Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD yönetiminin Hong Kong'daki protestolara destek verip "yanlış yoldan gitmeye devam etmesi durumunda" Çin'in sert karşı önlemler alabileceği belirtildi. Açıklamada, "ABD gerçekleri hiçe sayıyor ve çarpıtıyor. ABD, işletmeleri kırıp döken, ateşe veren, masum sivillere saldıran, hukukun üstünlüğünü çiğneyen ve toplumsal düzeni tehlikeye sokan azılı suçluları açıkça destekliyor" ifadeleri yer aldı.



Yeni yasa göre Washington, Pekin'in Hong Kong'daki eylemlerini izleyecek. Çin, Hong Kong'un hak ve özgürlüklerini kısıtlarsa, ABD bölgeye verdiği özel ticaret statüsünü geri çekebilecek. Yasa kapsamında ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanacak yıllık raporlarda Çin'in Hong Kong'un özerklik haklarına ihlal edip etmediği incelenecek. Yasa aynı zamanda, ABD'nin şiddet içermeyen protestolara katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Hong Konglulara vize vermesini öngörüyor.



ABD ile Çin'in ticaret savaşını sona erdirmek için müzakere sürecinin devam ettiği bir dönemde ABD'den böyle bir hamle gelmesi dikkat çekti. Yasa tasarısının onaylanmasının ardından ticaret müzakerelerinin içinden çıkılmaz bir hale dönüşeceği düşünülüyor. Hong Kong yönetimi de yasa tasarısının yanlış bir mesaj göndereceğini ve mevcut durumu hafifletmek için yardımcı olmayacağını savunarak ABD'ye tepki gösterdi. - PEKİN