Çin'den Irak'a korona virüs yardımı - Son Dakika
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Çin'den Irak'a korona virüs yardımı

22 dakika önce

Irak'ta korona virüs (Covid-19) vakalarının her geçen gün artması üzerine Çin'den Irak'a yardım gönderildi.

Çin'den Irak'a korona virüs yardımı, System.String[]

Irak'ta korona virüs (Covid-19) vakalarının her geçen gün artması üzerine Çin'den Irak'a yardım gönderildi.


Çin'de ortaya çıkmasının ardından dünyaya hızla yayılan korona virüsü Orta Doğu'da da artış göstermeye devam ediyor. Korona virüs vakalarında görülen artış nedeniyle, Irak'a virüsle mücadelede yardım amacıyla sağlık ekibi gönderen Çin, bu kez tıbbi malzeme yardımında bulunurken, yardım kolilerinin üzerinde "Dostluk zor günde belli olur" mesajı yer alıyordu.


Öte yandan Irak Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkedeki toplam korna virüsü vakaları 54'e ulaşırken, 4 kişi ise korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. - ERBİL

Çin Halk Cumhuriyeti, Orta Doğu, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 10:24 Kaynak: İHA
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