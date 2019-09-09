Son Dakika Haberleri: Çin'den İran'a 400 milyar dolarlık yatırım
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Çin'den İran'a 400 milyar dolarlık yatırım

44 dakika önce

Çin'in ABD'nin yaptırım uyguladığı sektörler de dahil olmak üzere İran'a 400 milyar dolar yatırım yapması bekleniyor.

Çin'den İran'a 400 milyar dolarlık yatırım, System.String[]

Çin'in ABD'nin yaptırım uyguladığı sektörler de dahil olmak üzere İran'a 400 milyar dolar yatırım yapması bekleniyor.


İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif'in Ağustos ayında Pekin ziyareti sırasında İran ve Çin'in 2016 yılında imzaladığı 25 yıllık stratejik ortaklık anlaşması güncellendi. Petroleum Economist dergisi İran Petrol Bakanlığından bir kaynağa dayandırılan bir raporunda, anlaşma kapsamında Çin'in zengin doğal kaynaklara sahip İran'a 400 milyar dolar yatırım yapmasının beklendiğini ve bu yatırım ilk 5 yıl içerisinde yapılabileceğini kaydetti. Dergide yer alan rapora göre, anlaşma ABD dolarıyla ödeme yapılmadan petrol ve gaz sektörünün küresel dengesinde potansiyel maddi bir kaymaya, hidrokarbon sektöründe ise sismik bir kaymaya işaret ediyor. Anlaşma kapsamında Çin'in İran'ın petrol, gaz ve petrokimya sektörlerini geliştirerek 280 milyar dolar yatırım yapması, taşımacılık ve endüstriyel altyapı iyileştirmesi için ise 120 milyar dolar yatırım yapması öngörülüyor. Rapora göre, Çin İran'a enerji ve petrokimya projelerini korumak üzere 5 bin asker gönderecek.


Yatırımlarla birlikte İran'ın diplomatik ve ekonomik konumunu iyileştirmesi ayrıca ABD'nin yaptırımlarını yeniden uygulamaya koymasıyla durdurulan enerji projelerini yeniden başlatmaya geçmesi bekleniyor. Anlaşmaya göre, Çin ayrıca İran'ın petrokimya projelerine personel ve ekipman tedariki konusunda potansiyel olarak tekelleşecek. Çin ayrıca, İran'dan petrol, gaz ve kimyasal ürünleri en az yüzde 12 indirim ile alabilecek. - PEKİN

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 06:00 Kaynak: İHA
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