Çin'den, İran'ın ABD'ye yaptığı misilleme sonrası itidal çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çin'den, İran'ın ABD'ye yaptığı misilleme sonrası itidal çağrısı - Son Dakika

Çin'den, İran'ın ABD'ye yaptığı misilleme sonrası itidal çağrısı

15 dakika önce

Çin Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Irak'taki ABD üslerine füze saldırılarına ilişkin, taraflara soğukkanlılığı sürdürme çağrısında bulundu.

Çin'den, İran'ın ABD'ye yaptığı misilleme sonrası itidal çağrısı, System.String[]

Çin Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Irak'taki ABD üslerine füze saldırılarına ilişkin, taraflara soğukkanlılığı sürdürme çağrısında bulundu.

Bakanlık Sözcüsü Gıng Şuang başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, ülkesinin öteden beri ilgili tüm tarafların farklılıklarını, karşılıklı saygı temelinde, diyalog ve müzakere gibi barışçıl yollarla çözmesini savunduklarını söyledi.

"Orta Doğu'da durumun daha da kötüleşmesi kimsenin işine gelmez. İlgili bölgenin barış ve istikrarını temin etmek tüm dünya için hayati öneme sahip." ifadelerini kullanan Sözcü Gıng, durumu yakından takip edeceklerini, tüm ilgili taraflarla yakın iletişimi sürdüreceklerini ve gerilimin düşmesi için çaba göstereceklerini kaydetti.

Gıng, "Orta Doğu'da mevcut durum karmaşık ve hassas. Çin tarafı gelişmeleri yakından takip ediyor, ilgili taraflara soğukkanlılığı sürdürme çağrısında bulunuyor." diye konuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurmuştu.?

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın ABD askerlerinin konuşlandırıldığı Irak'taki el-Esed ve Erbil üslerine 12'den fazla balistik füzeyle saldırı düzenlediğini bildirmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 01:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran'ın ABD üslerine fırlattığı füzelerden en net fotoğraflar geldi
ABD'yi hedef alan İran'ın füzelerinden bazıları hedefe ulaşamadan düştü IKBY Başbakanı Barzani: "Gerilimin bir parçası olmamak için elimizden geleni yapacağız" İran'ın saldırısı sonrası Amerika'nın HAARP sistemini devreye soktuğu iddia edildi

Son Dakika Haberleri
13:28 İran Savunma Bakanı: "Bundan sonraki adımımız ABD'nin tutumuna bağlı" - Son Dakika
13:27 IKBY'den "Bölgemizi gerilimden uzak tutun" çağrısı - Son Dakika
13:26 Cumhurbaşkanı erdoğan haliç kongre merkezine geldi - Son Dakika
13:23 Engellileri anlayabilmek empati parkuru oluşturdular - Son Dakika
13:21 Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu'nda gıda laboratuarı açıldı - Son Dakika
11:22 İran'ın saldırısı sonrası Amerika'nın HAARP sistemini devreye soktuğu iddia edildi - Son Dakika
11:14 Havalimanında 800 bin lira değerinde kunduz postu ele geçirildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2020 13:29:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çin'den, İran'ın ABD'ye yaptığı misilleme sonrası itidal çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]