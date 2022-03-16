Çin'den İran nükleer müzakerelerinin anlaşmayla sonuçlanmasına destek - Son Dakika
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Çin'den İran nükleer müzakerelerinin anlaşmayla sonuçlanmasına destek

16.03.2022 11:18
Çin'den İran nükleer müzakerelerinin anlaşmayla sonuçlanmasına destek

Çin, İran'la nükleer müzakerelerin anlaşmayla sonuçlanmasına yönelik desteğini belirtti.

Çin, İran'la nükleer müzakerelerin anlaşmayla sonuçlanmasına yönelik desteğini belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang Yi, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefonda görüştü.

Vang, görüşmede, Çin'in İran nükleer sorununun bölgesel barış ve istikrara katkı sağlayacak yönde anlaşmayla çözülmesini desteklemek üzere İran ile eşgüdüm ve iş birliğini artıracağını söyledi.

Abddullahiyan da Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nın (JCPOA) uygulanması için müzakerelerin sürdürülmesi konusunda sağlanan ilerlemeler hakkında Vang'a bilgi verirken Çin'e yapıcı rolü için teşekkür etti.

İran ile nükleer müzakereler ve Rusya'nın garanti talebi

Nükleer anlaşmanın yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı nükleer görüşmeler, Rusya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere ve İran'dan üst düzey temsilcilerin katılımıyla Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılıyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilen Washington ise Avrupa Birliği aracılığıyla görüşmelere dolaylı katılım sağlıyor.

Yaklaşık 11 aydır süren görüşmelerde nihai aşamaya ulaşılırken, anlaşmanın taraflarından Rusya, Ukrayna savaşıyla ilgili kendisine yönelik yaptırımların İran ile iş birliğine zarar vermeyeceğine dair ABD'den yazılı garantiler talep etmişti.

Mevcut nükleer anlaşmaya yeni bir madde eklenmesini gerektiren Rusya'nın bu beklenmedik talebinin nihai aşamaya gelinen müzakerelerde pürüze yol açtığı belirtilmişti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de 11 Mart'ta "dış etkenler" nedeniyle Viyana'da İran nükleer anlaşmasının yeniden uygulanması için yürütülen müzakerelere ara verilmesine ihtiyaç olduğunu açıklamıştı.

Viyana'daki nükleer görüşmelerle Ukrayna'daki savaş arasında bir bağlantı olmadığını savunan İran ise Rusya'yı anlaşma konusunda engel görmediklerini belirtmişti.

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İran'da nükleer tesislerin korunması için 'Nükleer Güvenlik ve Koruma Komutanlığı' kuruldu İran'da nükleer tesislerin korunması için 'Nükleer Güvenlik ve Koruma Komutanlığı' kuruldu İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: 'ABD'nin, İran nükleer anlaşmasının yeniden canlandırılması sürecinde fahiş taleplerden vazgeçeceğini umuyoruz.' İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: 'ABD'nin, İran nükleer anlaşmasının yeniden canlandırılması sürecinde fahiş taleplerden vazgeçeceğini umuyoruz.'

Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Nükleer, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'den İran nükleer müzakerelerinin anlaşmayla sonuçlanmasına destek - Son Dakika


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