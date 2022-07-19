Çin'den İthalatı Mayıs'ta İki Katını Aşan İrlanda'nın Toplam İthalatı 41 Ayın Zirvesinde

DUBLİN, 19 Temmuz (Xinhua) -- İrlanda Merkezi İstatistik Ofisi (CSO) tarafından Pazartesi günü yayınlanan verilere göre, İrlanda'nın mal ithalatı Mayıs ayında son 41 ayın en yüksek seviyesine ulaştı ve 12 milyar euroyu (yaklaşık 12,2 milyar ABD doları) aştı. İrlanda Mayıs'ta bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 46 artışla 12,8 milyar euro değerinde mal ithal etti. Çin'den yapılan ithalat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 151 artışla 1,57 milyar euro olarak gerçekleşti. Çin bu yılın ilk beş ayında, Birleşik Krallık'tan yapılan 11,21 milyar euroluk ve ABD'den yapılan 7,9 milyar euroluk ithalatın yanında 5,36 milyar euro değerinde ithal mal ile İrlanda'nın ithalatta üçüncü en büyük kaynağı oldu. İrlanda'nın beş aylık dönemde toplam mal ithalatı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 36 artışla 53,6 milyar euroya ulaşırken, toplam ihracatı da bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 33 artışla 88,12 milyar euro olarak gerçekleşti. Mayıs ayında İrlanda, bir önceki yıla göre yüzde 47 artışla Çin'e 1,59 milyar euro değerinde mal ihraç etti. CSO rakamlarına göre, İrlanda Ocak-Mayıs döneminde Çin'e 5,77 milyar euro değerinde mal sattı ve böylece Çin'i ihracatında beşinci en büyük pazar haline getirdi.