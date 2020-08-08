Çin'den Japonya'ya TikTok uyarısı - Son Dakika

Çin, Japonya'yı dünyaca ünlü mobil uygulama TikTok'a yönelik bir yasağın ikili ilişkiler üzerinde büyük etkisi olacağı konusunda uyardı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yasaklama hamlesiyle dünyanın gündemine oturan Çin merkezli kısa video uygulaması Tiktok, Japonya-Çin arasında da diplomatik krize neden olmaya aday. Japonya medyasının hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, iktidar partisi LDP'den bir grup milletvekili uygulama aracılığıyla dijital verilerin Çin hükümetinin eline geçebileceği endişesiyle TikTok'u Japonya'da kısıtlamaya yönelik adım atmaya karar verdi.

Japonya hükümetinden yasak kararına ilişki henüz resmi bir açıklama yapılmasa da olası yasak ihtimaline karşı Çin harekete geçti. Çin, Japonya'yı TikTok'a uygulanacak bir erişim engelinin ikili ilişkiler üzerinde büyük etkisi olacağı konusunda uyardı.

Dünyanın gündeminde

ABD Başkanı Donald Trump, TikTok'un sahibi ByteDance ve WeChat'in sahibi Tencent'in ABD'de faaliyet göstermesini yasaklayan karara imza atmış, kararın ardından söz konusu şirketlerin 45 gün içinde bir ABD'li şirkete satılmaması halinde ABD'deki faaliyetlerine yasak gelebileceği kamuoyuna yansımıştı. Çin menşeili uygulamalar güvenlik zaafiyeti doğurdukları iddiaları ile gündeme gelmiş, kullanıcı bilgilerinin Çin hükümeti ile paylaşıldığı iddiaları ortaya atılmıştı.

(Burak Ersoy/İHA)