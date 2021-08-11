Çin'den Kanada vatandaşına casusluktan 11 yıl hapis - Son Dakika

Çin'de bir mahkeme Kanada vatandaşı Michael Spavor'u casusluk suçlamasıyla 11 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Çin'de Kanada vatandaşları hakkında alınan mahkeme kararları iki ülke arasındaki gerginliği tırmandırıyor. Çin'de 2018'den bu yana cezaevinde bulunan Kanadalı iş adamı Michael Spavor, Dandong'taki mahkemede casusluk suçlamasıyla 11 yıl hapse mahkum edildi. Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, "Spavor, casusluk suçu ve devlet sırlarının yasa dışı olarak yurtdışına aktarılması suçlamasıyla hapis cezasına çarptırıldı. 50 bin yuan (yaklaşık 66 bin 354 lira) değerinde kişisel mal varlığına el konuldu" ifadeleri kullanıldı. Mahkeme ayrıca Spavor'un sınır dışı edilmesine karar verildiğini belirtti. Spavor'un ne zaman sınır dışı edileceğine ilişkin açıklama yapılmazken, hapis cezasını tamamladıktan sonra ülkeden gönderilmesi bekleniyor.

Kanada Başbakanı Trudeau'dan mahkeme kararlarına tepki

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Çin'deki mahkeme kararına ilişkin yaptığı açıklamada kapalı kapılar ardındaki yargılamaların "kesinlikle kabul edilemez ve adaletsiz" olduğunu söyledi. Trudeau, iki buçuk yıldan fazla süredir keyfi olarak gözaltında tutulmasının ardından Spavor hakkında verilen kararın, şeffaf olmadığını ve yargılama sürecinin uluslararası hukukun gerektirdiği asgari standartları dahi karşılamadığını ifade etti. Kanada'nın Çin Büyükelçisi Dominic Barton da mahkeme kararını kınadığını belirterek, karara itiraz edileceğini söyledi.

Çin maslahatgüzarı dahil Kanadalı diplomatların mahkemeye girişi reddedildi.

Michael Spavor ilk olarak 2018'de, gözaltına alınmış ve daha sonra casuslukla suçlanmıştı. İlk duruşması Mart ayında yapılmış ve karara bağlanmamıştı.

Aynı suçlamalarla karşı karşıya olan eski diplomat Michael Kovrig de Mart ayında mahkemede hakim karşısına çıkmış, ancak herhangi bir karar açıklanmamıştı.

Schellenberg'in İdam cezasına karşı temyiz talebi reddedildi

Öte yandan, dün uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla idam cezasına çarptırılan Kanada vatandaşı Robert Lloyd Schellenberg'in temyiz başvurusu reddedilmişti. Mahkeme, Schellenberg'in cezasını, aleyhindeki delillerin "yeterli" olduğu gerekçesiyle onayladığını açıklamıştı.

Kanada ile Çin arasındaki diplomatik kriz

Çin merkezli teknoloji şirketi Huawei'nin Mali İşler Direktörü Meng Wanzhou, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları ile ilgili sahtekarlık yaptığı gerekçesiyle 1 Aralık 2018'de Kanada'nın Vancouver Havalimanı'nda Meksika'ya uçmak üzereyken gözaltına alınmıştı. Meng'in gözaltına alınmasının ardından Çin, Kanadalı eski diplomat Michael Kovrig ile iş adamı Michael Spavor'u casusluk yaptıkları iddiası ile cezaevine konmuştu. - PEKİN