Üye Girişi
Çin'den Kanada vatandaşına casusluktan 11 yıl hapis - Son Dakika

Çin'den Kanada vatandaşına casusluktan 11 yıl hapis

11.08.2021 11:17
Çin'den Kanada vatandaşına casusluktan 11 yıl hapis, System.String[]

Çin'de bir mahkeme Kanada vatandaşı Michael Spavor'u casusluk suçlamasıyla 11 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Çin'de bir mahkeme Kanada vatandaşı Michael Spavor'u casusluk suçlamasıyla 11 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Çin'de Kanada vatandaşları hakkında alınan mahkeme kararları iki ülke arasındaki gerginliği tırmandırıyor. Çin'de 2018'den bu yana cezaevinde bulunan Kanadalı iş adamı Michael Spavor, Dandong'taki mahkemede casusluk suçlamasıyla 11 yıl hapse mahkum edildi. Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, "Spavor, casusluk suçu ve devlet sırlarının yasa dışı olarak yurtdışına aktarılması suçlamasıyla hapis cezasına çarptırıldı. 50 bin yuan (yaklaşık 66 bin 354 lira) değerinde kişisel mal varlığına el konuldu" ifadeleri kullanıldı. Mahkeme ayrıca Spavor'un sınır dışı edilmesine karar verildiğini belirtti. Spavor'un ne zaman sınır dışı edileceğine ilişkin açıklama yapılmazken, hapis cezasını tamamladıktan sonra ülkeden gönderilmesi bekleniyor.

Kanada Başbakanı Trudeau'dan mahkeme kararlarına tepki

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Çin'deki mahkeme kararına ilişkin yaptığı açıklamada kapalı kapılar ardındaki yargılamaların "kesinlikle kabul edilemez ve adaletsiz" olduğunu söyledi. Trudeau, iki buçuk yıldan fazla süredir keyfi olarak gözaltında tutulmasının ardından Spavor hakkında verilen kararın, şeffaf olmadığını ve yargılama sürecinin uluslararası hukukun gerektirdiği asgari standartları dahi karşılamadığını ifade etti. Kanada'nın Çin Büyükelçisi Dominic Barton da mahkeme kararını kınadığını belirterek, karara itiraz edileceğini söyledi.

Çin maslahatgüzarı dahil Kanadalı diplomatların mahkemeye girişi reddedildi.

Michael Spavor ilk olarak 2018'de, gözaltına alınmış ve daha sonra casuslukla suçlanmıştı. İlk duruşması Mart ayında yapılmış ve karara bağlanmamıştı.

Aynı suçlamalarla karşı karşıya olan eski diplomat Michael Kovrig de Mart ayında mahkemede hakim karşısına çıkmış, ancak herhangi bir karar açıklanmamıştı.

Schellenberg'in İdam cezasına karşı temyiz talebi reddedildi

Öte yandan, dün uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla idam cezasına çarptırılan Kanada vatandaşı Robert Lloyd Schellenberg'in temyiz başvurusu reddedilmişti. Mahkeme, Schellenberg'in cezasını, aleyhindeki delillerin "yeterli" olduğu gerekçesiyle onayladığını açıklamıştı.

Kanada ile Çin arasındaki diplomatik kriz

Çin merkezli teknoloji şirketi Huawei'nin Mali İşler Direktörü Meng Wanzhou, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları ile ilgili sahtekarlık yaptığı gerekçesiyle 1 Aralık 2018'de Kanada'nın Vancouver Havalimanı'nda Meksika'ya uçmak üzereyken gözaltına alınmıştı. Meng'in gözaltına alınmasının ardından Çin, Kanadalı eski diplomat Michael Kovrig ile iş adamı Michael Spavor'u casusluk yaptıkları iddiası ile cezaevine konmuştu. - PEKİN

Çin Halk Cumhuriyeti, İş Adamı, Mahkeme, Kanada, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çin'den Kanada vatandaşına casusluktan 11 yıl hapis - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ankara'da yabancı uyruklu grubun iki Türk gencini bıçaklaması infial yarattı! Mahalleli sokağa döküldü 11:40 Ankara'da yabancı uyruklu grubun iki Türk gencini bıçaklaması infial yarattı! Mahalleli sokağa döküldü Kripto para platformuna siber saldırı: 610 milyon dolar çalındı 11:24 Kripto para platformuna siber saldırı: 610 milyon dolar çalındı Son Dakika: Yeni sel haberi Sinop'tan! Ayancık'ta fabrika işçileri mahsur kaldı, bir hastane tahliye edildi 11:16 Son Dakika: Yeni sel haberi Sinop'tan! Ayancık'ta fabrika işçileri mahsur kaldı, bir hastane tahliye edildi
Son Dakika: Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen zanlı tutuklandı 11:12 Son Dakika: Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen zanlı tutuklandı TRT Müzik'te program yapan Muazzez Ersoy, yaşadığı mikrofon sorununa ''Mobbing yapılıyorsa anlaşmam feshedilsin'' sözleriyle resti çekti 11:09 TRT Müzik'te program yapan Muazzez Ersoy, yaşadığı mikrofon sorununa ''Mobbing yapılıyorsa anlaşmam feshedilsin'' sözleriyle resti çekti 8 milyon kişi için zam görüşmeleri! Memur, emekli ve kamu işçi zamlarının ne kadar olacağı belli oluyor! 10:35 8 milyon kişi için zam görüşmeleri! Memur, emekli ve kamu işçi zamlarının ne kadar olacağı belli oluyor!
Son Dakika: Bartın'da sel felaketi! Köprü ve yollar çöktü, evi yıkılan 80 yaşlarında bir kadın aranıyor 08:11 Son Dakika: Bartın'da sel felaketi! Köprü ve yollar çöktü, evi yıkılan 80 yaşlarında bir kadın aranıyor Makyajsız görüntülenen Nesrin Cavadzade çılgına döndü: O fotoğrafları sileceksiniz! 22:13 Makyajsız görüntülenen Nesrin Cavadzade çılgına döndü: O fotoğrafları sileceksiniz!

Son Dakika Haberleri
11:23 Kripto para platformuna siber saldırı: 610 milyon dolar çalındı
11:16 Son Dakika: Yeni sel haberi Sinop'tan! Ayancık'ta fabrika işçileri mahsur kaldı, bir hastane tahliye edildi
11:14 "Aşı olmayanı ücretsiz izne çıkaracağız" diyen belediye başkanı, tepkiler üzerine paylaşımını sildi
11:13 Yeni güne yatay seyirle başlayan dolar 8,60'tan işlem görüyor
11:12 Son Dakika: Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen zanlı tutuklandı
11:10 Almanya'da büyük skandal! 8 bin 600 kişiye korona aşısı yerine tuzlu su enjekte edilmiş
11:09 TRT Müzik'te program yapan Muazzez Ersoy, yaşadığı mikrofon sorununa ''Mobbing yapılıyorsa anlaşmam feshedilsin'' sözleriyle resti çekti
11:01 Gram altın güne yükseliş ile başladı! Altının gram fiyatı 476 liradan işlem görüyor!
10:47 Evlat edindiği çocuğuna cinsel istismarı azmettirdiği iddiası sonrası Bulut Duman'dan açıklama!
10:34 8 milyon kişi için zam görüşmeleri! Memur, emekli ve kamu işçi zamlarının ne kadar olacağı belli oluyor!
ABD'den koronavirüs uyarısı! Aralarında Fransa ve İsrail'de bulunduğu 8 ülkeye ABD'den koronavirüs uyarısı! Aralarında Fransa ve İsrail'de bulunduğu 8 ülkeye "seyahat etmeyin" uyarısı         
11:46
Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'den mülteci sorunu için çözüm önerisi: Suriye yönetimiyle masaya oturmak şart Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'den mülteci sorunu için çözüm önerisi: Suriye yönetimiyle masaya oturmak şart         
11:39
Civcivlerini kovaladığını söyleyen cani adam sokak köpeği Duman'ı sopayla öldüresiye dövdü Civcivlerini kovaladığını söyleyen cani adam sokak köpeği Duman'ı sopayla öldüresiye dövdü         
11:23
"Aşı olmayanı ücretsiz izne çıkaracağız" diyen belediye başkanı, tepkiler üzerine paylaşımını sildi         
11:14
Almanya'da büyük skandal! 8 bin 600 kişiye korona aşısı yerine tuzlu su enjekte edilmiş Almanya'da büyük skandal! 8 bin 600 kişiye korona aşısı yerine tuzlu su enjekte edilmiş         
11:11
Evlat edindiği çocuğuna cinsel istismarı azmettirdiği iddiası sonrası Bulut Duman'dan açıklama! Evlat edindiği çocuğuna cinsel istismarı azmettirdiği iddiası sonrası Bulut Duman'dan açıklama!         
10:47
Bolu Belediye Başkanı ve Türk kadınlarına hakaret eden Afgan göçmen Sunatullah Saadat, Türkiye'de Afgan derneklerinin sosyal medyasını yönetmiş! Bolu Belediye Başkanı ve Türk kadınlarına hakaret eden Afgan göçmen Sunatullah Saadat, Türkiye'de Afgan derneklerinin sosyal medyasını yönetmiş!         
10:18
Messi'nin PSG'ye imzası sonrası ortalık yıkıldı! Yüz binlerce futbolsever keçi emojili paylaşımlar yapıyor Messi'nin PSG'ye imzası sonrası ortalık yıkıldı! Yüz binlerce futbolsever keçi emojili paylaşımlar yapıyor         
00:28
Türkiye'ye tatile gelen Rus gencin cansız bedeni denizin üzerinde korkunç şekilde bulundu Türkiye'ye tatile gelen Rus gencin cansız bedeni denizin üzerinde korkunç şekilde bulundu         
21:30
Ünlü sanatçı Aysel İpar'ın cenazesine sadece ailesi ve yakınları katıldı Ünlü sanatçı Aysel İpar'ın cenazesine sadece ailesi ve yakınları katıldı         
20:14
15 kişinin öldüğü otobüs kazasından emniyet kemeriyle kurtulan Didem, mucizeyi anlattı 15 kişinin öldüğü otobüs kazasından emniyet kemeriyle kurtulan Didem, mucizeyi anlattı         
20:13
Akşener'in konuşması sırasında vatandaşın sorduğu Akşener'in konuşması sırasında vatandaşın sorduğu "15 milletvekili" sorusu ortamı gerdi! Polis müdahale etti         
19:00
Cinsel organını satışa çıkaran 28 yaşındaki güzel manken Cara Delevingne ailesini çok kızdırdı Cinsel organını satışa çıkaran 28 yaşındaki güzel manken Cara Delevingne ailesini çok kızdırdı         
18:13
İntihar eden Eda Nur'un ablası canlı yayında yaşananları anlattı: İntihar eden Eda Nur'un ablası canlı yayında yaşananları anlattı: "Bir acıyla uyandım" dedi         
15:26
Motosiklet kazasında yaralanan genç kız, acı içerisinde Motosiklet kazasında yaralanan genç kız, acı içerisinde "Ayağım nerede" diye sordu         
14:54
Yeni nesil düğün takısı! Damada ağabeyi Bitcoin taktı Yeni nesil düğün takısı! Damada ağabeyi Bitcoin taktı         
14:30
İhanet acısı çeken Berdan Mardini'den eski eşine çok ağır sözler: Namussuz, haysiyetsiz İhanet acısı çeken Berdan Mardini'den eski eşine çok ağır sözler: Namussuz, haysiyetsiz         
14:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2021 11:50:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çin'den Kanada vatandaşına casusluktan 11 yıl hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement