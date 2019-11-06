Son Dakika Haberleri: Çin'den kesintisiz olarak Avrupa'ya gidecek ilk yük treni Ankara'da
Son Dakika Politika Çin'den kesintisiz olarak Avrupa'ya gidecek ilk yük treni Ankara'da

Çin'den kesintisiz olarak Avrupa'ya gidecek ilk yük treni Ankara'da

7 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, Çin'den yola çıkıp Marmaray'ı kullanarak Avrupa'ya gidecek ilk yük treninin Ankara'ya ulaştığını belirtti.

Çin'den kesintisiz olarak Avrupa'ya gidecek ilk yük treni Ankara'da, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı, Çin'den yola çıkıp Marmaray'ı kullanarak Avrupa'ya gidecek ilk yük treninin Ankara'ya ulaştığını belirtti.


Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Çin'in Xi'an şehrinden yola çıkıp, Marmaray'ı kullanarak Avrupa'ya geçecek ilk yük treni 'China Railway Express', 6 Kasım 2019 tarihi itibarıyla Ankara'ya ulaşmıştır. Bu gelişme, ülkemizin izlediği doğu ile batı arasında bağlantısallığın geliştirilmesi vizyonunun son örneğidir. Ülkemiz son yıllarda ulaştırma altyapısını geliştirmek suretiyle Asya ve Avrupa arasında kesintisiz bağlantısallığın gelişimine büyük katkılarda bulunmuştur. Bu amaca en verimli şekilde hizmet edeceği değerlendirilen Hazar geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru çerçevesinde bölgedeki ortaklarımızla birlikte gerekli adımlar atılmaya devam edilecektir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Çin Halk Cumhuriyeti, Marmaray, Avrupa, Ankara, Politika

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 12:35 Kaynak: İHA
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Çin'den Avrupa'ya giden tren Ankara'ya ulaştı
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