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Çin'den Kiribati açıklaması

59 dakika önce

Çin Dışişleri Bakanlığı, Kiribati'nin Tayvan ile diplomatik ilişkilerini sona erdirerek, Çin ile diplomatik ilişkileri canlandırma kararını takdir ettiklerini bildirdi.

Çin'den Kiribati açıklaması, System.String[]

Çin Dışişleri Bakanlığı, Kiribati'nin Tayvan ile diplomatik ilişkilerini sona erdirerek, Çin ile diplomatik ilişkileri canlandırma kararını takdir ettiklerini bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü Gıng Şuang başkent Pekin'de düzenlediği günlük basın toplantısında, Kiribati'nin Tayvan ile diplomatik ilişkilerini sona erdirmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gıng, "Çin tarafı, Kiribati hükümetinin tek Çin ilkesini kabul etmesini, Tayvan makamlarıyla sözde 'diplomatik ilişkilerini' kesmesini ayrıca Çin ile diplomatik ilişkilerini canlandırma kararını oldukça takdir ediyor. Kiribati hükümetinin egemen ve bağımsız bir ülke olarak aldığı bu önemli kararı destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünyada tek bir Çin bulunduğunu ve Çin Halk Cumhuriyeti hükümetinin tüm Çin'i temsil eden tek meşru hükümet olduğunu belirten Gıng, "Tayvan Çin'in ayrılmaz bir parçasıdır." dedi.

Pasifik'teki ada ülkelerden olan Kiribati, bu hafta başı Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kesen Solomon Adaları'nın ardından, Tayvan lideri Tsai Ing-wen'ın 2016'da iktidara gelişinden bu yana Tayvan ile diplomatik ilişkilerine son veren 7. ülke oldu.

Solomon Adaları'dan önce Burkina Faso, Dominik Cumhuriyeti, Panama, El Salvador, Sao Tome ve Principe, Tayvan ile diplomatik ilişkilerini koparmıştı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 02:20 Kaynak: AA
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