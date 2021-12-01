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Çin'den Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki vatandaşlarına "üç bölgeyi terk edin" çağrısı - Son Dakika

Çin'den Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki vatandaşlarına "üç bölgeyi terk edin" çağrısı

01.12.2021 14:42
Çin'den Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki vatandaşlarına "üç bölgeyi terk edin" çağrısı

Çin, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yurttaşlarını hedef alan saldırıların ardından, hükümete karşı savaşan gerilla gruplarının faal olduğu Kuzey Kivu, Güney Kivu ve Ituri bölgelerini terk etme çağrısında bulundu.

Çin, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yurttaşlarını hedef alan saldırıların ardından, hükümete karşı savaşan gerilla gruplarının faal olduğu Kuzey Kivu, Güney Kivu ve Ituri bölgelerini terk etme çağrısında bulundu.

Çin'in Kinşasa Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, bu bölgelerdeki vatandaşların yerlerini ve kişisel bilgilerini 10 Aralık'a kadar bildirmeleri ve ülkenin güvenli bölgelerine geçiş için plan yapmaları istendi.

Açıklamada, Ituri bölgesindeki Bunia ve Djugu Beni, Kuzey Kivu bölgesindeki Rutshuru ile Güney Kivu'daki Fizi, Uvira ve Mwenga şehirlerindeki vatandaşların ise derhal bölgeyi terk etmeleri gerektiği belirtildi.

Büyükelçilik, geçen ay Güney Kivu'daki bir madende çalışan 5 Çin vatandaşının kaçırıldığını bildirmişti.

Kaçırılanların kimliğine, hangi kurum için çalıştıklarına ve faillere ilişkin bilgi verilmezken, bölgedeki güvenlik durumunun çok karmaşık ve vahim, bir saldırı ve kaçırma girişimi olması halinde yardım yollama ihtimalinin düşük olduğu belirtilmişti.

Ruanda, Burundi ve Tanzanya ile komşu olan sınır bölgesinde Ruanda Kurtuluşu İçin Demokratik Güçler (FDLR), Mai-Mai ve M23 gibi örgütler yeraltı kaynaklarının kontrolü için silahlı mücadele yürütüyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, 10 Aralık, Kongo, Fizy, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'den Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki vatandaşlarına 'üç bölgeyi terk edin' çağrısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'den Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki vatandaşlarına "üç bölgeyi terk edin" çağrısı - Son Dakika
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