Çin’den kopan sipariş Türkiye’ye yöneliyor!

Salgın nedeniyle Çin'in üretim ve satış süreçlerinde yaşanan sıkıntılar, alternatif tedarikçilerden biri haline gelen Türkiye'de ek üretim ve ihracat kapasitesi yarattı...Türk iş dünyası yetkilileri, koronavirüsün sektörlerine etkilerini DÜNYA'ya değerlendirdi...