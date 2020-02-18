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Çin’den kopan sipariş Türkiye’ye yöneliyor!
57 dakika önce
Salgın nedeniyle Çin'in üretim ve satış süreçlerinde yaşanan sıkıntılar, alternatif tedarikçilerden biri haline gelen Türkiye'de ek üretim ve ihracat kapasitesi yarattı.
Salgın nedeniyle Çin'in üretim ve satış süreçlerinde yaşanan sıkıntılar, alternatif tedarikçilerden biri haline gelen Türkiye'de ek üretim ve ihracat kapasitesi yarattı...Türk iş dünyası yetkilileri, koronavirüsün sektörlerine etkilerini DÜNYA'ya değerlendirdi...
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 05:08
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