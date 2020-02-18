Çin’den kopan sipariş Türkiye’ye yöneliyor! - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Çin’den kopan sipariş Türkiye’ye yöneliyor! - Son Dakika Ekonomi

Çin’den kopan sipariş Türkiye’ye yöneliyor!

57 dakika önce

Salgın nedeniyle Çin'in üretim ve satış süreçlerinde yaşanan sıkıntılar, alternatif tedarikçilerden biri haline gelen Türkiye'de ek üretim ve ihracat kapasitesi yarattı.

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Salgın nedeniyle Çin'in üretim ve satış süreçlerinde yaşanan sıkıntılar, alternatif tedarikçilerden biri haline gelen Türkiye'de ek üretim ve ihracat kapasitesi yarattı...Türk iş dünyası yetkilileri, koronavirüsün sektörlerine etkilerini DÜNYA'ya değerlendirdi...

Çin Halk Cumhuriyeti, İhracat, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 05:08 
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