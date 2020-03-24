Çin'den korona virüs için getirilen ilaçlar 40 şehre dağıtıldı - Son Dakika

Çin'den alınan KOVID-19 ilaçları ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, basın toplantısında KOVID-19 için Çin'den yoğun bakımda tedavi süresini kısaltan ilacın alındığını açıklamıştı. Bakan Koca, yoğun bakımlarda kullanılmaya başlanan ilacın etkinliğinin önümüzdeki günlerde netleşeceğini söyledi. Ankara'ya ulaşan ilaçlar, gece saatlerinde ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı. İlaçların dağıtımı 8 saat sürdü. Yeni ilaçlar, yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören KOVID-19 hastaları için kullanılacak.

(İHA)