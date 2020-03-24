Çin'den korona virüs için getirilen ilaçlar 40 şehre dağıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Çin'den korona virüs için getirilen ilaçlar 40 şehre dağıtıldı - Son Dakika

Çin'den korona virüs için getirilen ilaçlar 40 şehre dağıtıldı

6 saat önce

Çin'den korona virüs için getirilen ilaçlar 40 şehre dağıtıldı Çin'den alınan KOVID-19 ilaçları ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı.

Çin'den korona virüs için getirilen ilaçlar 40 şehre dağıtıldı

ANKARA - Çin'den alınan KOVID-19 ilaçları ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, basın toplantısında KOVID-19 için Çin'den yoğun bakımda tedavi süresini kısaltan ilacın alındığını açıklamıştı. Bakan Koca, yoğun bakımlarda kullanılmaya başlanan ilacın etkinliğinin önümüzdeki günlerde netleşeceğini söyledi. Ankara'ya ulaşan ilaçlar, gece saatlerinde ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı. İlaçların dağıtımı 8 saat sürdü. Yeni ilaçlar, yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören KOVID-19 hastaları için kullanılacak.

Çin'den korona virüs için getirilen ilaçlar 40 şehre dağıtıldı

Çin Halk Cumhuriyeti, fahrettin koca, Ankara, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:47 Kaynak: İHA

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