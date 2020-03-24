Çin'den koronavirüs için getirilen ilaçlar 40 şehre dağıtıldı - Son Dakika

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Çin'den koronavirüs için getirilen ilaçlar 40 şehre dağıtıldı
6 saat önce
Çin'den gelen ilaçların Sağlık Bakanlığı'na ait uçağa taşınması ANKARA - Çin'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için Ankara'ya getirilen ilaçların gece saatlerinde ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldığı bildirildi.
Çin'den gelen ilaçların Sağlık Bakanlığı'na ait uçağa taşınması ANKARA - Çin'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için Ankara'ya getirilen ilaçların gece saatlerinde ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:01 Kaynak: AA
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