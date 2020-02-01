Çin'den koronavirüs nedeniyle düğün ve cenaze törenlerine kısıtlama - Son Dakika
Son Dakika Dünya Çin'den koronavirüs nedeniyle düğün ve cenaze törenlerine kısıtlama - Son Dakika Dünya

Çin'den koronavirüs nedeniyle düğün ve cenaze törenlerine kısıtlama

6 saat önce

Çin, koronovirüsünün giderek yayılması üzerine evlilik planları yapanların düğünlerini ertelemelerini, yakınları ölenlerin ise cenaze törenlerini kısıtlamalarını istedi.

Çin'den koronavirüs nedeniyle düğün ve cenaze törenlerine kısıtlama, System.String[]

Çin, koronovirüsünün giderek yayılması üzerine evlilik planları yapanların düğünlerini ertelemelerini, yakınları ölenlerin ise cenaze törenlerini kısıtlamalarını istedi.


Virüsten ölenlerin sayısının 259'u, vaka sayısının 12 bini bulması dolayısıyla Sosyal İşler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, insanları toplu halde bir araya getiren düğün ve cenaze törenleri için gerekli önlemlerin alınması istendi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 04:52 
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