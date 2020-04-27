Çin'den 'koronavirüsün yayılması soruşturulsun' diyen Avusturalya'ya üstü kapalı tehdit

Çin'in Avustralya Büyük Elçisi Cheng Jingye, bu ülkenin Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) katılarak koronavirüsün yayılması ile ilgili soruşturma çağrısında bulunmasına tepki gösterdi.



Jingye, böyle bir isteğin boykota yol açabileceğini belirtip Avustralya'yı üstü kapalı tehdit etti. Büyükelçi Jingye, Çinli turistlerin Avustralya'ya seyahat etmeden önce başka alternatifleri düşünebileceğini söyledi. Jingye, Çinlilerin Avustralya şarabı içmeyi ya da bu ülkeden gelen etleri yemeyi bırakabileceğini de ifade etti.