Çin'den Kovid-19 için alınan ilaçlar 40 ile dağıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Çin'den Kovid-19 için alınan ilaçlar 40 ile dağıtıldı - Son Dakika

Çin'den Kovid-19 için alınan ilaçlar 40 ile dağıtıldı

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den Kovid-19 için getirilen ilaçlara ilişkin, "Ankara'ya ulaşan ilaçlar, gece saatlerinde ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı.

Çin'den Kovid-19 için alınan ilaçlar 40 ile dağıtıldı, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den Kovid-19 için getirilen ilaçlara ilişkin, " Ankara'ya ulaşan ilaçlar, gece saatlerinde ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı. Yeni ilaçlar, yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören Kovid-19 hastaları için kullanılacak." bilgisini verdi.

Bakan Koca, Çin'den Kovid-19 için alınan ilaçlara yönelik yazılı açıklama yaptı.

Yoğun bakımlarda kullanılmaya başlanan ilacın etkinliğinin gelecek günlerde netleşeceğini vurgulayan Koca, "Ankara'ya ulaşan ilaçlar, gece saatlerinde ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı. İlaçların dağıtımı 8 saat sürdü. Yeni ilaçlar, yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören Kovid-19 hastaları için kullanılacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, dünkü basın toplantısında Kovid-19 için Çin'den, yoğun bakımda tedavi süresini kısaltan ilacın alındığını belirtmişti.

Çin Halk Cumhuriyeti, fahrettin koca, Ankara, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:38 Kaynak: AA

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