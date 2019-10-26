Çin Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK), ülkenin siber güvenlikteki etkinliğini artırmak için kriptografi (şifreleme) kanunu çıkardı.

Ülkenin en üst düzey yasama organı olan ÇUHK'nin Daimi Kongresi, başkent Pekin'de düzenlediği yasama toplantısının kapanış töreninde, Çin'in ilk şifreleme kanununu kabul etti.

"Kilit önemde", "genel" ve "ticari alanlar" olmak üzere 3 farklı alanı kapsayan ve 1 Ocak 2020'de yürürlüğe girecek kanun, şifre uygulamalarının standardlaşması ve yönetimi, şifreleme işinin teşviki, siber güvenlik ve enformasyon güvenliğinin sağlanması, şifre yönetiminin bilimselleştirilmesi ve standartlaştırılmasını teşvik edecek.

Genellikle devlet sırlarının korunması, banka ve internet üzerinden ödeme platformlarının güvenliğinin koruması için kullanılan kriptografinin araştırma ve geliştirme çalışmaları da kanun tarafından teşvik edilecek.

Kriptografi, internet kullanıcılarının çevrimiçi hizmetleri kullanmak için kayıt yaptırdığında mevcut şifrelemelerden farklı olarak, özel bir veri dönüşümünün güvenlik denetimi tarafından korunan ürün, hizmet ve teknolojileri tanımlamak için kullanılıyor.

Kanunla kişiler, şirketler ve sosyal kuruluşların personellerinin bilgilerinin çalınmasının veya yanlış şekilde kullanmasının önlenmesi noktasında bilgi güvenliğinin temin edilmesi hedefleniyor.

Şi Cinping, blok zincirin geliştirilmesini istiyor

Çin Devlet Başkanı ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) Genel Sekreteri Şi Cinping, hafta içi ÇKP Merkezi Komitesi Politbürosuyla gerçekleştirdiği bir çalışma toplantısında, blok zincir teknolojisinin geliştirilmesi ve uygulanması konusunda teknolojik ilerlemelerin hızlandırılması gerektiğini vurgulamıştı.

Yapay zeka, büyük veri, nesnelerin interneti gibi teknolojilerle blok zincir arasında derin bir entegrasyon kurulmasını talep eden Şi, yeni tip akıllı şehirleri inşa etmede blok zincir teknolojisi entegrasyonu ve "blok zincir plus"ın günlük hayatta uygulama alanlarının keşfedilmesi gerektiğini söylemişti.

Şi ayrıca Çin'in küresel arenada kural koyma gücü ve etkisini artırması açısından da blok zincirin standartlaşması üzerine yapılacak araştırmaları hızlandırmanın önemini vurgulamıştı.