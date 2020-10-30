Çin'den Kuzey Makedonyalı öğrencilere 310 tablet bağışı - Son Dakika

Çin'den Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki öğrencilere 310 tablet hediye edildi.

Kuzey Makedonya'daki Çin Büyükelçiliği, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'e bağlı Gazi Baba belediyesindeki öğrencilere 310 tablet bağışı gerçekleştirdi. Çin'in Kuzey Makedonya Büyükelçisi Zhang Zuo ve Gazi Baba Belediye Başkanı Boris Georgievski, Üsküp'te bağış anlaşması imzaladığı ardından 310 tablet bölgenin öğrencilere verildiğini söyledi. Yapılan bağış, uzaktan eğitim zorlukları yaşayan öğrencilerin çevrimiçi derslerde katıltılabilmeleri için geldi. Georgievski, "Korona virüsün pandemisinin başından bu yana Çin'den pek çok defa tıbbı yardımlar geldi" dedi. Birçok okulun uzaktan eğitime geçtiğini ifade eden Georgievski, "Bazı öğrencilerin maddi durumu iyi olmaması sonucu internete bağlanacak cihaz veya bilgisayar olmadığı için katılmalarını etkiliyordu. Çin'den verilen tabletler, öğrenciler için zamanında gelen bir hediye" ifadelerini kullandı. - ÜSKÜP