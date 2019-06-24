Çin'den maddi destek alan Endonezyalı İslami cemaatlerin Doğu Türkistan sessizliği
1 saat önce
Endonezya merkezli düşünce kuruluşu IPAC (the Institute for Policy Analysis of Conflict), Jakarta yönetimini Doğu Türkistan'daki uygulamaları nedeniyle Çin'e karşı sessiz kalmakla suçladı
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 09:23
Endonezya'da bulunan büyük İslami cemaatlerin Çin'den aldıkları mali destek nedeniyle Doğu Türkistan
'da Uygur
Türklerini hedef alan insan hakları ihlallerine sessiz kaldığı öne sürüldü. Bu cemaatlerin, öğrenci bursları ve çeşitli yardım kuruluşlarına Pekin
'den maddi destek sağladığı iddia edildi.
Endonezya merkezli düşünce kuruluşu IPAC (the Institute for Policy Analysis of Conflict), tarafından hazırlanan raporda, Jakarta
yönetiminin Doğu Türkistan'daki uygulamalara sessiz kalması ve İslami cemaatlerin tutumları mercek altına alındı.
Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Japonya'da hayvanat bahçesinde yapılan "aslan yakalama tatbikatı" büyük beğeni topladı
Talihsiz işçi et karıştırma makinesinde can verdi
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Suudi Arabistan'da "İran'a karşı koalisyon" arıyor