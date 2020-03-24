Çin'den Maltepe'ye 10 bin maske bağışı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çin'den Maltepe'ye 10 bin maske bağışı - Son Dakika

Çin'den Maltepe'ye 10 bin maske bağışı

15 dakika önce

Maltepe Belediyesi tarafından korona virüs salgınına karşı günlerdir sürdürülen çalışmalara, Çin Barışçıl Birleşmesi Derneğinden destek geldi.

Çin'den Maltepe'ye 10 bin maske bağışı, System.String[]

Maltepe Belediyesi tarafından korona virüs salgınına karşı günlerdir sürdürülen çalışmalara, Çin Barışçıl Birleşmesi Derneğinden destek geldi. Dernek, salgınla mücadele çalışmalarında kullanılmak üzere 10 bin maskeyi Maltepe Belediyesine bağışladı.


Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı, ülkeler arası dayanışma ve işbirliği çalışmalarına bir yenisi daha eklendi. Aylarca salgınla mücadele eden ve bugün büyük ölçüde salgını atlatan Çin'in Türkiye'de de faaliyet yürüten derneği 'Çin Barışçıl Birleşmesi Derneği', Maltepe Belediyesine 10 bin adet maske bağışladı. Çin ile Türkiye'nin dostluğunu geliştirmek amacıyla, Maltepe Belediyesi ile yıllardır pek çok uluslararası ve kültürel projede işbirliği yapan dernek, belediyenin salgına karşı günlerdir yürüttüğü çabayı takdirle izlediklerini belirterek katkı sunmak istediklerini ifade etti.


"Dayanışma güçlendirir"


Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın Çin Halk Cumhuriyeti ile bugüne kadar yürüttüğü işbirliği politikaları sayesinde pek çok ortak projeye imza attıklarını vurgulayan Dernek Başkanı Wei Chen (Abdullah Cin), "Başkan Ali Kılıç ve Maltepeliler iki ülke halklarının kardeşliğine ve dayanışmasına bugüne kadar sahip çıktı. Bu salgın tüm dünya büyük acılara sebep oluyor. Bunu yaşamış ve bugün büyük ölçüde atlatmış bir halk olarak, günlerdir Maltepe Belediyesinin salgınla mücadelesini yakından takip ediyoruz. Elimizden geldikçe Maltepelilerin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.


Derneğe destekleri için teşekkür eden Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da, "Çin, korona virüs ile aylarca mücadele etti ve kazandı. Ne yazık ki bu küresel salgın geldi kapımıza dayandı. En başından bu yana tüm önlemlerimizi alıyoruz. Bakanlığın uyarıları doğrultusunda ne gerekiyorsa yapıyoruz. Ancak bu salgın tek başına atlatılabilecek bir şey değil. Herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerekiyor. Böylesi zor günler dayanışmanın, birlik ve beraberliğin güçleneceği günler. Çinli dostlarımızın bu desteği Maltepe halkı için çok büyük bir adımdır. Her zaman yan yana olmaya devam edeceğiz. İşte bu dayanışma bizi güçlendirir" diye konuştu. - İSTANBUL

Çin Halk Cumhuriyeti, Maltepe Belediyesi, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:28 Kaynak: İHA

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