Son Dakika Haberleri: Çin'den "Mıng Vakası Siyasi Manipülasyon" Açıklaması

Çin'den "Mıng Vakası Siyasi Manipülasyon" Açıklaması

1 saat önce

Çin Dışişleri Bakanlığı, Huawei'in Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou vakasını "siyasi manipülasyon" olarak niteledi.

Çin'den
Çin Dışişleri Bakanlığı, Huawei'in Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou vakasını "siyasi manipülasyon" olarak niteledi.

Bakanlık Sözcüsü Gıng Şuang, başkent Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, Mıng'ın Kanada'da yargılanmasına yönelik, "Mıng Vancou vakası kesinlikle basit adli bir vaka değil. Arkasında çok güçlü siyasi niyetler ve manipülasyonlar var." ifadelerini kullandı.

Çin ve uluslararası toplumun bu konuya bakışının oldukça açık olduğunu belirten Gıng, Kanada'yı "doğru seçim yapmaya, Mıng'ı bir an önce serbest bırakmaya ve ülkesine huzurla dönmesine izin vermeye" çağırdı.

Gıng diğer yandan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun, ülkesinin Çin Büyükelçisi John McCallum'u görevden almasının, "Kanada'nın içişleri" olduğunu belirterek, bu konuya yorum yapmayacağını ifade etti.

Çinli teknoloji devi Huawei'nin sahibi Rın Cıngfey'in kızı ve şirketin CFO'su Mıng, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmek suçlamasıyla 1 Aralık 2018'de Kanada'nın Vancouver kentinde tutuklanmıştı.

Kanada mahkemesi, 10 milyon Kanada doları kefaletle Mıng'ın şartlı salıverilmesine hükmetmişti.

Mıng'ın ABD'ye iadesi davasında duruşması, 6 Şubat'ta Kanada'nın Vancouver kentinde başlayacak.

Kanada'nın Çin Büyükelçisi John McCallum da iki ülke arasında diplomatik krize neden olan Huawei CFO'su Mıng'ın davası hakkında basına açıklamalarda bulunmuş, ülkesinin Mıng'ı ABD'ye iadesini iptal etmesi gerektiğini savunmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:56 Kaynak: AA

Huawei, Kanada, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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