Çin'den Missouri eyaletinin Kovid-19 salgını nedeniyle Pekin yönetimine açtığı davaya tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çin'den Missouri eyaletinin Kovid-19 salgını nedeniyle Pekin yönetimine açtığı davaya tepki - Son Dakika

Çin'den Missouri eyaletinin Kovid-19 salgını nedeniyle Pekin yönetimine açtığı davaya tepki

14 dakika önce

Çin, ABD'nin Missouri eyaletinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili "dünyaya yalan söylemek" suçlamasıyla Pekin yönetimine açtığı davayı "çok saçma" olarak nitelendirdi.

Çin'den Missouri eyaletinin Kovid-19 salgını nedeniyle Pekin yönetimine açtığı davaya tepki, System.String[]

Çin, ABD'nin Missouri eyaletinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili "dünyaya yalan söylemek" suçlamasıyla Pekin yönetimine açtığı davayı "çok saçma" olarak nitelendirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, Missouri eyaletinin açtığı davaya ilişkin, "Bu sözde dava çok saçma, hiçbir olgusal ve yasal dayanağı yok." dedi.

Gıng, salgın ortaya çıktığından bu yana Çin'in "açık, şeffaf ve sorumlu bir tavır sergilediğini" söyleyerek ABD'nin "can sıkıcı bu tür davaları reddetmesi gerektiğini" dile getirdi.

Bakanlık ve diğer Çin hükümet birimleri, yetkililerin geçen yıl sonunda Vuhan kentinde ortaya çıkan salgının kapsamına ilişkin bilgi vermeyi geciktirdiği yönündeki suçlamaları reddediyor.

ABD'nin Missouri eyaleti, Kovid-19 salgını nedeniyle Çin'e dava açmıştı

Missouri Başsavcılığı, dün Çin hükümeti ve Çin Komünist Partisini salgında "bilgi gizlediği, ihbarda bulunanları tutukladığı ve salgının bulaşıcı doğasını inkar ettiği" gerekçesiyle mahkemeye vermişti.


Çin'in eylemlerinin Missouri eyaletinde can kayıplarına ve ciddi ekonomik sorunlara yol açtığı belirtilen iddianamede, "Çin hükümeti, Kovid-19 tehlikesi ve bulaşıcı doğası hakkında dünyaya yalan söyledi ve hastalığın yayılmasını durdurmak için neredeyse hiçbir şey yapmadı. Çin hükümeti bu eylemlerinden sorumlu tutulmalı." ifadelerine yer verilmişti.

Öte yandan ABD Kongresinin alt kanadı Temsilciler Meclisinin 22 Cumhuriyetçi üyesi, Trump yönetiminden Uluslararası Adalet Divanında Çin'e karşı dava açmasını istiyor.

Salgından en fazla etkilenen ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda yer alan ABD'de, John Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 825 bin 306'ya ulaşırken, virüs nedeniyle 45 bin 75 kişi hayatını kaybetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Missouri, Pekin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 03:27 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs salgını nedeniyle ABD'de başkanlık seçimi ertelenebilir
Son Dakika: ABD'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 1684 artarak 42 bin 374'e yükseldi Koronavirüs mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldı! 19'u daha önce hiç görülmedi Çin'de kimyasal madde üretimi yapılan tesiste patlama meydana geldi Türkiye, solunum cihazının parça tedarikinde ABD'ye yardımcı olacak Koronavirüsü yenen genç: Öksürdüğümde ciğerlerim patlıyor zannettim 2 liralık sütlaç yüzünden tazminatsız kovulan garsonu sevindiren haber, Yargıtay'dan geldi Gündemi sarsan iddia: CHP Üsküdar İlçe Başkanı, İletişim Başkanı Altun'un evini fotoğraflamak isterken yakalandı Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi Trabzon'daki bir kamu binasına Atatürk posterini ters astılar Sokağa çıkma yasağı öncesinde Bursalılar, kaynak su alabilmek için kilometrelerce kuyruk oluşturdu Kadir, koronavirüs salgınını tahliye gerekçesi olarak sunamayacak Ceset kokularını alan kargalar, ABD'de korku filmlerini aratmayan görüntüler oluşturdu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Ben olsam 'Ne eksiğin var' derim Oyuncak araba hastası galerici, koleksiyonuna servet harcadı
Son Dakika: Koronavirüs günlerinde Trump'tan ilginç İran tweeti: Taciz olursa imha edin talimatı verdim Son Dakika: Koronavirüs günlerinde Trump'tan ilginç İran tweeti: Taciz olursa imha edin talimatı verdim         
15:21
CHP infaz düzenlemesinin iptali için AYM'ye başvurdu CHP infaz düzenlemesinin iptali için AYM'ye başvurdu         
15:17
Mustafa Cengiz: Koronavirüsün bize zararı 105 milyon TL Mustafa Cengiz: Koronavirüsün bize zararı 105 milyon TL         
15:15
Kadın kıyafetleri giyip hırsızlık yapan zanlı, son işinde yakayı ele verdi Kadın kıyafetleri giyip hırsızlık yapan zanlı, son işinde yakayı ele verdi         
15:10
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tepki çeken paylaşımı için özür diledi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tepki çeken paylaşımı için özür diledi         
14:51
Sercan'ın Mert ile tartışan Nisa'nın arkasından yaptığı el hareketi tepki çekti Sercan'ın Mert ile tartışan Nisa'nın arkasından yaptığı el hareketi tepki çekti         
14:36
Korona tedbirlerini hiçe sayan Nijeryalılara baskın! Onlarca kişiye ceza yağdı Korona tedbirlerini hiçe sayan Nijeryalılara baskın! Onlarca kişiye ceza yağdı         
14:35
Eski CIA ajanından itiraf: Bin Ladin'i öldürmemize Bill Clinton engel olmasaydı 11 Eylül olmazdı Eski CIA ajanından itiraf: Bin Ladin'i öldürmemize Bill Clinton engel olmasaydı 11 Eylül olmazdı         
14:33
Eşinin boğazını kesen cani, 5 ay sonra serbest kalıp 9 yaşındaki kızını öldürdü Eşinin boğazını kesen cani, 5 ay sonra serbest kalıp 9 yaşındaki kızını öldürdü         
14:13
Son Dakika: 100 baz puan indirime giden Merkez Bankası, politika faizini yüzde 8,75'e düşürdü Son Dakika: 100 baz puan indirime giden Merkez Bankası, politika faizini yüzde 8,75'e düşürdü         
14:00
Beşiktaş'ta Karius'tan boşalan kaleye Ersin Destanoğlu geçecek Beşiktaş'ta Karius'tan boşalan kaleye Ersin Destanoğlu geçecek         
13:57
Milyonlarca mutlu ağacın ilham perisi Ressam Bob Ross'un sıra dışı hayat hikayesi Milyonlarca mutlu ağacın ilham perisi Ressam Bob Ross'un sıra dışı hayat hikayesi         
13:52
İş makinesinden mazot çalan hırsızlar, fotokapana yakalandı İş makinesinden mazot çalan hırsızlar, fotokapana yakalandı         
13:49
İngiliz gazetesinden korkunç koronavirüs iddiası: Ölü sayısı, gerçek rakamların aksine 41 bin İngiliz gazetesinden korkunç koronavirüs iddiası: Ölü sayısı, gerçek rakamların aksine 41 bin         
13:46
İSKİ çalışmaları sırasında patlayan su borusu, Kadıköy'ü göle çevirdi İSKİ çalışmaları sırasında patlayan su borusu, Kadıköy'ü göle çevirdi         
13:46
Son dakika: Çiftçinin nakit avansını Türkşeker ödeyecek Son dakika: Çiftçinin nakit avansını Türkşeker ödeyecek         
13:41
Çin'deki bir restoranda çalışan klima nedeniyle 9 kişi koronavirüse yakalandı Çin'deki bir restoranda çalışan klima nedeniyle 9 kişi koronavirüse yakalandı         
13:35
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp kumarhaneye çevrilen emlakçıya, zabıta baskın düzenledi Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp kumarhaneye çevrilen emlakçıya, zabıta baskın düzenledi         
13:33
Babası vefat eden şef Danilo Zanna'dan yürek yakan paylaşım: Kalbim acı çekiyor Babası vefat eden şef Danilo Zanna'dan yürek yakan paylaşım: Kalbim acı çekiyor         
13:26
Real Madrid korona nedeniyle kalan maçlarını Alfredo di Stefano Stadı'nda oynayacak Real Madrid korona nedeniyle kalan maçlarını Alfredo di Stefano Stadı'nda oynayacak         
13:24
Tüm dünyanın beklediği aşı haberi Almanya'dan geldi: İnsanlar üzerinde denenecek Tüm dünyanın beklediği aşı haberi Almanya'dan geldi: İnsanlar üzerinde denenecek         
13:15
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs için WhatsApp Danışma Hattı kurdu Sağlık Bakanlığı, koronavirüs için WhatsApp Danışma Hattı kurdu         
13:07
TRT'nin kampanyasına rekor katılım: 171.177 çocuk 23 Nisan videosu gönderdi TRT'nin kampanyasına rekor katılım: 171.177 çocuk 23 Nisan videosu gönderdi         
13:00
Emre Belözoğlu danışma kurulunda yer alacak Emre Belözoğlu danışma kurulunda yer alacak         
12:41
23 Nisan Bayramı ile gururlanıp kendileri için düzenlenen festivallerde eğleniyorlar! İşte dünyanın farklı yerlerinden ilginç çocuk gelenekleri 23 Nisan Bayramı ile gururlanıp kendileri için düzenlenen festivallerde eğleniyorlar! İşte dünyanın farklı yerlerinden ilginç çocuk gelenekleri         
12:40
Kim Jong-un hayatını kaybederse yerine geçecek isim için en güçlü aday kız kardeşi gösteriliyor Kim Jong-un hayatını kaybederse yerine geçecek isim için en güçlü aday kız kardeşi gösteriliyor         
12:36
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okulları eylül, ekim aylarında açmak için çalışmalarımız var Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okulları eylül, ekim aylarında açmak için çalışmalarımız var         
12:35
İmamoğlu'ndan İmamoğlu'ndan "Bu teşebbüsleri FETÖ ve PKK da denedi" diyen Erdoğan'a yanıt geldi         
12:22
Karantinada sıkılan Zeynep Demirel, yıllardır koyu renk kullandığı saçlarını bakıra boyadı Karantinada sıkılan Zeynep Demirel, yıllardır koyu renk kullandığı saçlarını bakıra boyadı         
12:11
Oyuncak araba hastası galerici, koleksiyonuna servet harcadı Oyuncak araba hastası galerici, koleksiyonuna servet harcadı         
11:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2020 15:42:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çin'den Missouri eyaletinin Kovid-19 salgını nedeniyle Pekin yönetimine açtığı davaya tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]