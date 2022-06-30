Çin'den NATO'nun Yeni Stratejik Konsept Belgesine Tepki

BEİJİNG, 30 Haziran (Xinhua) -- Çin'den Perşembe günü yapılan açıklamada, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) yeni yayınladığı stratejik konsept belgesine dair ciddi kaygı ve şiddetli itiraz dile getirildi. Açıklamada, belgenin Soğuk Savaş zihniyetiyle ve ideolojik ikiyüzlülükle dolu olduğu ve sistematik meydan okuma konusunda Çin'e yönelik yanlış konumlanmaya bağlı kalmayı sürdürdüğü ifade edildi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, bu açıklamayı günlük rutin basın toplantısında belgenin sorulması üzerine yaptı. Gazetecilere yaptığı açıklamada Zhao, belgenin gerçekleri çarpıttığını, Çin'in dış politikasına yönelik mesnetsiz iddialarda bulunduğunu, Çin'in normal askeri kalkınması ve ulusal savunma politikasına dair sorumsuz yorumlar barındırdığını, gerginlikler ile çatışmaları teşvik ettiğini ve tamamen Soğuk Savaş zihniyeti ve ideolojik önyargılarla dolu olduğunu söyledi. Zhao, "Çin, bu konuyla ilgili büyük endişe duyuyor ve buna katı şekilde karşı çıkıyor" diye konuştu.

"Çin her zaman dünya barışının bir mimarı, küresel kalkınmanın katılımcısı ve uluslararası düzenin koruyucusu olmuştur" diyen Zhao, Çin'in hiçbir zaman bir ülkeyi işgal etmediğini, hiçbir zaman bir vekalet savaşı başlatmadığını ya da herhangi bir askeri blok oluşturmadığını veya herhangi bir askeri bloğa katılmadığını da ekledi. Sözcü, "Biz barışçıl kalkınma yoluna, insanlık için ortak geleceğe sahip bir toplumun inşasının desteklenmesine ve yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğinin ileri taşınmasına inanıyoruz. Barış ve kalkınma gibi önemli konulara çözüm bulmak için Küresel Kalkınma İnisiyatifi ile Küresel Güvenlik İnisiyatifi'ni önerdik ve uyguladık, uluslararası topluma büyük miktarda kamu yararında bulunduk" ifadelerini kullandı.

"Dünyanın dört bir yanındaki insanlar Çin'in barışçıl kalkınmasının getirdiği büyük fırsatların farkında. NATO'nun sistematik zorluklar olarak tanımladığı şey kesinlikle bu değil" diyen Zhao, aksine NATO'nun kendisinin dünya barışı ile istikrarına yönelik sistematik bir zorluk olduğunu sözlerine ekledi. NATO'nun bölgesel ve savunmaya dair bir örgüt olduğunu savunsa da gerçekte bölgeler ile toprakları ihlal ettiğini, sürekli olarak savaşlar çıkararak sivilleri öldürdüğünü kaydeden Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, NATO'nun şimdi de Soğuk Savaş zihniyetini ihraç etme girişimiyle Asya-Pasifik bölgesine uzandığını ifade etti. Zhao, "Asya-Pasifik bölgesi barış ve istikrarın öncüsü ve işbirliği ile kalkınmaya yönelik umut verici bir topraktır. Çin ve Asya halkları barış ile istikrara zarar veren ve bölgedeki birlik ile işbirliğini baltalayan her türlü eyleme ortaklaşa karşı çıkacaktır ve tüm bu eylemler başarısız olmaya mahkumdur" dedi. Sözde "Çin tehdidi"nin köpürtülmesinin tamamen beyhude olduğunu ifade eden Zhao, "NATO, Çin'e yönelik asılsız suçlamaları ve provokasyonları derhal kesmeli, modası geçmiş Soğuk Savaş zihniyeti ile kazananın olmadığı bu anlayışı terk etmeli, güç konusundaki yanlış saplantısını ve 'mutlak güvenlik' arayışını geride bırakmalı ve Avrupa ile Asya-Pasifik'te düzeni bozan tehlikeli eylemlere son vermeli" diye konuştu. Zhao, "Yapmaları gereken Avrupa'nın ve daha genelde dünyanın güvenliği ile istikrarına somut katkılarda bulunmak olmalı" diye ekledi.