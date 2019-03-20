Çin'den Nazarbayev'e Davet
59 dakika önce
Çin'in Kazakistan Büyükelçisi Zhang Xiao, yaklaşık 30 yıldır sürdürdüğü cumhurbaşkanlığı görevinden istifa eden Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'i 2. Kuşak ve Yol Forumu'na katılmak üzere Çin'e davet etti.
Çin
'in Kazakistan
Büyükelçisi Zhang Xiao, yaklaşık 30 yıldır sürdürdüğü cumhurbaşkanlığı görevinden istifa eden Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev
'i 2. Kuşak ve Yol Forumu'na katılmak üzere Çin'e davet etti.
Çin'in Kazakistan Büyükelçisi Zhang Xiao, cumhurbaşkanlığı görevinden istifa eden Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile görüştü. Görüşmede Büyükelçi Xiao, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping
'in Nazarbayev'i Nisan ayında düzenlenecek 2. Kuşak ve Yol Forumu'na davet ettiğini belirtti. Kazakistan ve Çin ilişkilerinin ele alındığı görüşmede ilişkilerin güçlendirilmesi için fikir alışverişinde bulunuldu.
Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa eden Nursultan Nazarbayev, Güvenlik Konseyi Başkanı, Nur Otan Partisi'nin başkanı ve Anayasa Konseyinin üyesi olmaya devam edecek. - PEKİN
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:11 Kaynak: İHA
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